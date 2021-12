Le producteur de James Bond n’est pas intéressé par l’échange de genre 007

Playmobil James Bond Aston Martin Edition Goldfinger 70578 - unisex

Son nom est Bond, James Bond et c'est l'agent secret le plus célèbre du monde. Depuis près de soixante ans, les aventures de 007 réunissent des fans du monde entier. Chaque nouvelle mission est une aventure pleine d'action alimentée par des cascades incroyables, des poursuites en voiture à couper le souffle et, bien sûr, tous les derniers gadgets. Pour sa troisième apparition à l'écran dans Goldfinger (1964), James Bond conduit pour la toute première fois l'emblématique Aston Martin DB5. Cette Aston Martin argentée est livrée avec des gadgets authentiques, notamment des plaques d'immatriculation tournantes, un siège passager éjectable et bien plus encore ! Dans ce véhicule à la ligne intemporelle, 007 enchaîne les poursuites spectaculaires, puis contrecarre les plans du terrible Auric Goldfinger. Ce coffret PLAYMOBIL est un incontournable pour tous les fans de James Bond !