Fin expliquée de « Notre-Dame » : ce qui est arrivé aux protagonistes de la série Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « notre Dame» est une série française Netflix basée sur des événements réels et inspirée du livre « La nuit de Notre-Dame », qui fait revivre la tragédie de 2019 et recueille les expériences des pompiers et d’un groupe diversifié de Parisiens. La fiction créée par Hervé Hadmar débute il y a deux mois par un incendie où Alice (Megan Northam), une recrue pompier, a perdu son compagnon Ben (Victor Belmondo).

Mais elle n’est pas la seule à pleurer la mort du jeune pompier. Après avoir perdu son fils, le général Ducourt (Roschdy Zem), le chef des pompiers de Paris, décide de prendre sa retraite, mais avant qu’il ne puisse le faire, il est avisé de l’incendie du grenier de la cathédrale Notre-Dame, il doit donc s’occuper de l’urgence.

Ce même jour, le 15 avril 2019, Alice rejoint les pompiers, bien qu’elle ne soit pas prête, et doit aider dans le grand incendie. Tandis que Ducourt et son équipe tentent de sauver la flèche et les charpentes de l’édifice dont la construction commença en 1163, les récits d’autres personnages de « notre Dame”.

Alice et ses compagnons aux funérailles de Ben dans la série « Notre-Dame » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « NOTRE-DAME » ?

Pendant l’incendie, Max (Simon Abkarian), un propriétaire de restaurant aux prises avec la maladie en phase terminale de sa femme et la pression d’un gangster, cherche désespérément sa fille Victoire pour dire au revoir à sa mère.

Pendant ce temps, Victoire tente de s’échapper après la mort d’une de ses amies d’une overdose, mais un garçon en détresse à la recherche de son père la conduit au feu. Bien qu’elle essaie de le laisser là et de continuer son chemin, elle décide de l’aider à rentrer chez lui.

De son côté, Elena, une journaliste qui doit couvrir l’incident, trouve un ami là où elle s’y attendait le moins, dans les pompiers, et l’utilise pour entrer dans la cathédrale sans autorisation et enregistrer tout ce qui se passe. Lorsque la situation se complique, la journaliste est secourue par son vieil ami.

Alors que Ducourt et Varèse discutent de la manière d’attaquer le feu ou de ce qu’il faut récupérer en premier, Alice grimpe sur une structure instable pour tenter de sauver la cathédrale., mais l’aiguille tombe et elle est piégée. Grâce à la mémoire de Ben, elle survit jusqu’à ce que Ducourt la sauve et lui ordonne de se reposer.

Malgré l’interdiction de ses supérieurs et l’attente de l’enfant de Ben, Alice s’échappe de la zone médicale et rejoint son équipe dans la dangereuse mission. Lorsque le général Ducourt la découvre, il emprunte un autre chemin pour sauver le clocher. Enfin, il est d’une grande aide pour contrôler le feu.

Alice a été d’une grande aide pour maîtriser l’incendie à la fin de la série « Notre-Dame » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « NOTRE-DAME » ?

Max retrouve-t-il sa fille Victoire ?

Après avoir suivi plusieurs pistes et confronté de nombreuses personnes, Max obtient enfin le numéro de téléphone de sa fille et lui dit que sa mère est très malade et qu’il veut la voir avant qu’elle ne meure. Cependant, Victoire pense que ce n’est qu’un mensonge de plus de son père, alors elle lui raccroche au nez..

Inquiète pour la santé de sa maman, Victoire décide de retrouver le petit Billy et d’aller à l’hôpital. Cependant, les rues sont fermées à cause de l’incendie et il ne peut pas traverser. Juste à ce moment, Max apparaît et la réconforte. Ensemble, ils rendent visite à la femme qui jouait autrefois du violoncelle lors d’un concert de musique à Notre Dame.

En revanche, après avoir été secourue par son ami pompier, Elena est envoyée sur la chaîne de télévision pour laquelle elle travaille pour raconter son témoignage et détailler tout ce qu’elle a vu dans la cathédrale. Cependant, la journaliste regrette ses actions et exprime que c’était une erreur et une irresponsabilité d’entrer sans autorisation.

Max a retrouvé sa fille à la fin de la série « Notre-Dame » (Photo : Netflix)

COMMENT REGARDER « NOTRE-DAME » ?

« Notre-Dame » a été créée sur Netflix le mercredi 19 octobre 2022par conséquent, pour regarder la nouvelle série française, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.