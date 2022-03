Le nombre choquant d’abonnés que Will Smith a ajoutés sur Instagram après avoir frappé Chris Rock aux Oscars 2022

célébrités

Alors que les conséquences de son acte par l’Académie font toujours l’objet de discussions, le public semble lui avoir donné une approbation positive en notant le nombre de followers qu’il a ajouté.

© GettyLe nombre choquant de followers que Will Smith a gagné sur Instagram après avoir frappé Chris Rock aux Oscars 2022.

Les heures passent et Will-Smith Il continue d’être la première tendance dans différents pays ou fait partie des principaux du Top 10, après ce qui s’est passé aux Oscars dimanche dernier. L’acteur a frappé devant le public et les personnes présentes pour Chris Rock, qui a fait une blague sur sa femme et a divisé l’opinion publique entre ceux qui étaient d’accord et ceux qui n’étaient pas d’accord. Bien qu’il ait reçu de vives critiques, les internautes semblent le soutenir, car a gagné un nombre incroyable de followers sur Instagram. Combien exactement ?

Le jour de la 94e édition des Oscars semblait être un jour de plus, mais tout a changé lorsque le comédien a mentionné que Jada Pinket Elle était censée jouer dans « GI Jane », puisque le personnage principal s’est rasé les cheveux comme elle, mais parce qu’elle souffre d’alopécie, une maladie qui lui a fait perdre tous ses cheveux. À ce commentaire, le gagnant du meilleur acteur s’est levé de son siège et s’est dirigé directement vers Chris.

+ Combien d’abonnés Will Smith a-t-il ajouté ?

En général, on désapprouvait la violence physique perpétrée par Forgeron, mais cela a également poussé les utilisateurs des réseaux sociaux à se pencher vers lui et ils ont décidé de le soutenir par ce moyen. Selon des rapports de SocialBlade, Le profil Instagram officiel de l’acteur a ajouté dimanche dernier un montant de 1 737 029 millions de followers.

Avec 61,7 millions de followers au total, son compte est actuellement le 60e compte le plus populaire sur le réseau social de Mark Zuckerberg. Les données expliquent qu’il avait à ce jour entre 20 000 et 35 000 fans quotidiens, mais tout a changé après ses désagréments avec l’humoriste. Le graphique montre également que le lendemain, lundi, il a obtenu environ 112 000 abonnéset devrait continuer à croître.

C’est clair que Will-Smith Il a complètement honte de ce qui s’est passé, et il l’a communiqué dans la lettre qu’il a publiée sur Instagram, où il s’est excusé à la fois auprès de l’Académie en général et auprès de Chris Rock. À ce jour, il y a encore des discussions pour savoir si les actions de l’acteur étaient appropriées, mais il est clair que ce sera un moment que peu de gens oublieront désormais.

