Le tournage d’Equalizer 3 commence, premier regard sur Denzel Washington et Dakota Fanning

Le tournage est maintenant en cours sur la suite d’action très attendue, L’égaliseur 3avec des images du plateau révélant notre premier regard sur Denzel Washington et Dakota Fanning. Venant avec l’aimable autorisation de le compte Twitter officiel de L’égaliseur franchise, les images montrent Washington et Fanning se réunissent après avoir joué ensemble dans Man of Fire en 2004, avec le couple vu aux côtés du réalisateur de The Equalizer 3 Antoine Fuqua et de la star Gaia Scodellaro.





Les images de l’ensemble de L’égaliseur 3 trouvez le gang tout sourire alors qu’ils se préparent à envoyer à nouveau le mystérieux Robert McCall de Denzel Washington dans une autre aventure pleine d’action. Cette fois, Robert se retrouvera à frapper et à tirer pour égaliser à travers l’Europe, avec des caméras prêtes à rouler sur la côte amalfitaine en Italie.

Tout comme Robert McCall lui-même, des détails sur L’égaliseur 3 restent un mystère à l’heure actuelle, bien que le réalisateur Antoine Fuqua, qui a bien sûr dirigé les deux L’égaliseur et L’égaliseur 2, a révélé un aperçu de ce que le public peut attendre de la suite. « J’espère que vous en révélerez un peu plus sur Robert », a révélé le cinéaste. « Oui, je pense que c’est la clé, pour en savoir plus sur Robert McCall. »

En plus de plonger dans la vie et l’époque de Robert McCall, L’égaliseur 3 emmènera l’ange vengeur hors des États-Unis et l’enverra dans une aventure mondiale à travers l’Europe. Quelque chose que Fuqua voulait faire depuis un certain temps. « Nous le tournons en Italie, donc ce serait amusant », a-t-il déclaré à propos de la direction de la suite. trouver des petits villages, des villages balnéaires, des choses comme ça, et puis nous serons en Sicile et à Naples. »





The Equalizer réunira les co-stars de Man on Fire Denzel Washington et Dakota Fanning

Photos de Colombie

L’un des principaux sujets de discussion derrière L’égaliseur 3 est la réunion bienvenue de Homme en feu met en vedette Denzel Washington et Dakota Fanning. Une idée de casting venue à Antoine Fuqua alors qu’il discutait du thriller Tony Scott de 2004 avec Denzel Washington.

« Je pense que je parlais à Denzel, nous étions au téléphone juste pour parler de [The Equalizer 3] et Man on Fire est arrivé, parlant de [late director Tony Scott] et nous avions parlé de [his] anniversaire approchait, je crois, et Dakota [Fanning] est venu et j’étais, « Quel âge a Dakota maintenant? » Et on s’est dit : « Oh ouais, elle a à peu près le bon âge », et j’ai dit : « Ce serait cool de la faire revenir. » Donc, c’est comme ça que ça s’est passé, puis je l’ai rencontrée et je l’ai aimée dès que je suis entré dans la pièce et que je l’ai rencontrée. Je veux dire, c’est une grande actrice, mais vous rencontrez des gens – elle est juste comme – elle est incroyable », a expliqué le réalisateur.

Détails du rôle de Fanning dans L’égaliseur 3 sont actuellement inconnus, mais l’idée qu’ils travaillent à nouveau ensemble est sûrement plus que suffisante pour le moment.

Réalisé par Antoine Fuqua, écrit par Richard Wenk et produit par Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch et Denzel Washington, L’égaliseur 3 est prévu pour être publié le 1er septembre 2023 par Sony Pictures.