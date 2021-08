Les 10 films Netflix les plus regardés dans le monde en juillet 2021

Le service de diffusion en continu Netflix se caractérise par être la plus grande plate-forme au monde, et a donc la grande responsabilité d’offrir le meilleur de sa bibliothèque à ses millions d’utilisateurs. C’est pourquoi pendant juillet divers films sont arrivés qui ont réussi à captiver les téléspectateurs, mais il y en a 10 qui composent la liste suivante des plus vues du mois. Regardez le classement !

+ Les 10 films les plus regardés sur Netflix en juillet 2021

10-Royaume : Ashin du Nord

Première: 2021

Dirigée par: Kim Sung Hoon

Protagonistes: Jun Ji-hyun, Park Byung-eun

Terrain: Une tragédie, une trahison et une découverte mystérieuse alimentent la vengeance d’une femme pour la perte de sa tribu et de sa famille dans cet épisode spécial de Kingdom.







9-L’homme de l’eau

Première: 2021

Dirigée par: David oyelowo

Protagonistes: Rosario Dawson, Alfred Molina, Maria Bello, David Oyelowo, Amiah Miller, Lonnie Chavis

Terrain: Gunner et sa mère partagent un lien spécial. Elle soutient ses activités artistiques et de rêve, tandis que son père, Amos, qui voyage fréquemment, avec qui Gunner partage une relation tendue, a d’autres idées sur les intérêts de son fils. Gunner et son père tentent d’aplanir leurs différends pour le bien de la famille, mais lorsque la maladie de sa mère s’aggrave, Gunner disparaît dans des piles de livres sur la science et le surnaturel à la recherche de remèdes possibles. Lorsque Gunner et son ami rebelle Jo disparaissent lors de leur recherche dans la mystérieuse forêt du Waterman, Amos doit plonger dans le monde de son fils pour les retrouver et réunir sa famille.







8-La Rue de la Terreur (Partie 3) : 1966

Première: 2021

Dirigée par: Leigh Janiak

Protagonistes: Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr., Ashley Zukerman, Gillian Jacobs, Darrell Britt-Gibson, McCabe Slye

Terrain: En 1666, une ville coloniale est prise dans une chasse aux sorcières hystérique qui aura des conséquences mortelles pour les siècles à venir, et en 1994 les adolescents doivent enfin mettre fin à la malédiction de leur ville, avant qu’il ne soit trop tard.







7-La rue de la terreur (Partie 2) : 1978

Première: 2021

Dirigée par: Leigh Janiak

Protagonistes: Gillian Jacobs, Sadie Sink, Emily Rudd, Ryan Simpkins, McCabe Slye, Olivia Scott Welch et Ted Sutherland

Terrain: En 1978, deux groupes rivaux du Camp Nightwing doivent s’unir pour résoudre un mystère terrifiant lorsque les horreurs de l’histoire de leur ville natale prennent vie.







6-Trollhunters : L’Ascension des Titans

Première: 2021

Dirigée par: Andrew L. Schmidt, Francisco Ruiz Velasco

Protagonistes: Emile Hirsch, Lexi Medrano, Charlie Saxton, Kelsey Grammer, Alfred Molina, Steven Yeun, Nick Frost

Terrain: Arcadia peut sembler être une ville ordinaire, mais elle se trouve au centre de lignes magiques et mystiques qui en font un lien pour de nombreuses batailles entre des créatures d’un autre monde, y compris des trolls, des extraterrestres et des sorciers. Désormais, plusieurs héros vont s’unir dans une aventure épique dans laquelle ils doivent lutter contre l’Ordre des Arcanes pour le contrôle de la magie qui les unit tous.







5-Le Dragon de la bouilloire

Première: 2021

Dirigée par: Chris appelle

Protagonistes: Jimmy Wong, Constance Wu, John Cho, Natasha Liu Bordizzo, Will Yun Lee, Bobby Lee, Jimmy O. Yang

Terrain: Din, un étudiant de la classe ouvrière, et Long, un dragon cynique mais tout-puissant capable d’exaucer des vœux, se lancent dans une aventure amusante à travers le Shanghai d’aujourd’hui à la recherche de Lina, l’amie d’enfance de Din.







4-Paternité

Première: 2021

Dirigée par: Paul Weitz

Protagonistes: Kevin Hart, Alfre Woodard, Melody Hurd, Teneisha Collins, Rodney Alexandre, Christine Lan, Letitia Brookes

Terrain: Un nouveau père veuf fait face à des doutes, des peurs, de l’angoisse et des couches sales alors qu’il se prépare à élever sa fille seul.







Ciel Rouge 3-Sang

Première: 2021

Dirigée par: Pierre thorwarth

Protagonistes: Peri Baumeister, Carl Anton Koch, Kais Setti, Nader Ben-Abdallah, Leonie Brill, Rebecca Dyson-Smith, Nele Kiper

Terrain: Une femme atteinte d’une mystérieuse maladie est forcée d’agir lorsqu’un groupe de terroristes tente de détourner un vol transatlantique de nuit. Pour protéger votre enfant, vous devrez révéler un sombre secret et libérer le monstre intérieur que vous avez eu du mal à cacher.







2-La Rue de la Terreur (Partie 1) : 1994

Première: 2021

Dirigée par: Leigh Janiak

Protagonistes: Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr., Julia Rehwald, Fred Hechinger, Jordyn DiNatale, Noah Bain Garret

Terrain: En 1994, un groupe d’adolescents découvre que les terribles événements qui affligent leur ville depuis des générations sont tous liés et qu’ils pourraient être les prochaines cibles.







1-Igor Grom contre le docteur de la peste

Première: 2021

Dirigée par: Oleg Trofim

Protagonistes: Tikhon Zhiznevsky, Lyubov Aksyonova, Aleksey Maklakov, Alexandr Seteykin, Sergey Goroshko, Dmitry Chebotarev, Mikhail Evlanov

Terrain: Igor Grom est un flic qualifié de Saint-Pétersbourg, connu pour sa nature impertinente et son attitude intransigeante envers les criminels de tous bords. Une force incroyable, un esprit analytique et une intégrité – ces qualités font du commandant Grom le flic parfait. Travaillant sans relâche, il progresse toujours et relève les défis qui le gênent.