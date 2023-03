Ringo. Glory and Death : tous les détails de la nouvelle série Star+

Étoile+

Ringo. Gloria y Muerte raconte l’histoire du boxeur champion poids lourd argentin qui a vécu dans la controverse et est mort tragiquement, devenant un mythe.

©Étoile+Ringo Bonavena et son charisme dans la série

Le thriller captivant sur la vie de Ringo Bonavena va venir a Étoile+ le 24 mars et suit l’histoire du champion argentin qui, grâce à sa vie extraordinaire et controversée, a fini par devenir un mythe de la culture populaire qui revient aujourd’hui sur le devant de la scène grâce à la série Ringo. Gloire et mort qui capture l’essence de cet athlète qui était tellement aimé par les gens.

Ringo. gloire et mortle nouveau thriller de Star Original Productions basé sur des événements réels et inspiré de la vie du champion de boxe argentin oscar « Ringo » bonavena raconte l’histoire de cet athlète aux origines modestes, au succès rapide et écrasant, et à une mort tragique à un jeune âge. Ringo était un homme qui s’est fait et est devenu une icône aimée et détestée de la culture populaire argentine pour finir par devenir un mythe.

Un mythe qui sera plus vivant que jamais grâce à Star+

Composée par sept épisodes de 40 minutes que pouvez-vous voir dans Étoile+, Ringo. Gloire et mort plonge profondément dans les mondes de la boxe et du show business pour relater l’ascension, la gloire du succès et le déclin de Bonavena dans deux chronologies parallèles, tout en révélant l’intrigue derrière son meurtre. D’une part, l’histoire se concentre sur les trois derniers mois de la vie du boxeur pour dépeindre le déclin d’une célébrité qui veut se réinventer.

D’autre part, cette histoire passionnante retrace les étapes de la vie de Ringo de manière chronologique, depuis ses origines modestes et son arrivée dans la boxe amateur, jusqu’à son ascension fulgurante, ses débuts au Madison Square Garden de New York, et sa consécration en tant qu’Argentin. champion. Bref, la vie de l’athlète qui l’a exalté comme l’un des grands combattants du sud du pays.

Ringo. Gloire et mort étoiles Jerónimo Giocondo Bosia, Delfina Chaves, Lucila Gandolfo, Thomas Grube, Connie Isla, Pablo Rago, María Onetto, Ariel Nuñez, Martín Slipak, Renato Quattordio et Andrés Ciavaglia. La série est dirigée par Nicolás Pérez Veiga, qui travaille également comme écrivain avec Alejandro Ocón, Gabriela Larralde, Diego Palacio et Santiago Dulce.

Toujours pas abonné à Étoile+ accéder au contenu exclusif que la plateforme va lancer ? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?