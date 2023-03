« The Lord of the Skies 8 » ne peut pas battre « My way is to love you » d’Univision

Après les derniers rapports d’audience, les chiffres d’audience de « Le Seigneur des cieux 8 » aux heures de grande écoute du soir, ils ont commencé à chuter de façon drastique. Bien que la revanche tant attendue de Aurélio Casillas Il se développe de plus en plus, le mélodrame « My way is to love you » a réussi à emporter plusieurs milliers de téléspectateurs, et même à arracher la première place lors des derniers jours de février.

La huitième saison de « Le Seigneur des cieux » continue d’être l’une des fictions le plus consulté en espagnol. Action, suspense et une excellente distribution d’acteurs menée par rafael amaya expliquer la raison du succès de la série Telemundo. Cependant, les chiffres de ces derniers jours ne sont pas très encourageants.

Malgré que la narcosérie a réussi à enregistrer plus de 1 million 600 000 téléspectateurs Lors de sa première (avec des pics à 1 million 760 000), la fiction a entamé une lente baisse de la note générale ces dernières semaines, enregistrant sa note minimale le dernier jour de février.

« The Lord of the Skies 8 » marque le retour de Rafael Amaya dans le rôle d’Aurelio Casillas (Photo : Telemundo)

Rappelons que « El señor de los cielos 8 » menait confortablement sa tranche horaire face à tous les programmes concurrents de la télévision hispanique, étant le mélodrame Univision, « Mi camino es Amarte »son principal concurrent à battre.

En fait, c’est durant la tranche d’âge comprise entre 18 et 49 ans que la série Telemundo a réussi à se hisser en haut du tableau. Ou du moins c’était le cas jusqu’à la mi-février.

« LE SEIGNEUR DES CIEUX » EST-IL EN CRISE ?

Il parait, « Le Seigneur des cieux » a commencé à perdre la première place aux heures de grande écoute nuit pendant plusieurs jours, malgré le fait que l’intrigue a continué son cours et que le créneau horaire n’a pas été le moins du monde modifié.

Et c’est que la production s’est achevée le mardi 28 février avec un record historique d’audience minimum après avoir attiré un peu plus d’un million de téléspectateurs (1 093 000 utilisateurs) et 493 000 adultes âgés de 18 à 49 ans.

Ces chiffres, en plus de ne pas être encourageants du tout, marquent le taux le plus bas de la série dans sa huitième saison, il ne faut donc pas s’attendre à ce qu’il y ait des changements au sein du géant Telemundo pour résoudre ce problème de notation.

« MY WAY IS TO LOVE YOU » EST LE NOUVEAU LEADER

En ce sens, il convient de préciser que « Ma voie est de t’aimer » enregistrer 1 million 590 000 téléspectateurs et plus de 540 000 adultes entre 18 et 49 ans . Des personnages qui ont catapulté le mélodrame mettant en vedette Gabriel Soto et Susana Gonzáles en tant que leader incontesté des heures tardives de la télévision hispanique.

« Mon chemin est de t’aimer » est un feuilleton mexicain mettant en vedette Gabriel Soto et Susana González (Photo: Gabriel Soto / Instagram)

De cette façon, le programme de 21 h 00 à la télévision hispanique ressemblerait à ceci :