Toutes les premières des nouvelles séries et films qui arriveront sur HBO en janvier 2021

Chaque mois, HBO présente de nouvelles séries et des premières exclusives de films sur sa chaîne de télévision. Maintenant aussi, Présente un nouveau contenu original sur HBO Max et Spoiler nous vous disons tout ce qui arrivera pour les deux formats.

Pour commencer 2021 de la meilleure façon possible, HBO a présenté la liste des nouvelles séries et films incroyables que tous ses utilisateurs pourront profiter à partir de janvier de l’année prochaine.

L’une des livraisons les plus attendues est la deuxième partie de la spéciale Euphoria, avec Zendaya et Hunter Schaffer, lauréat d’un Emmy, en tant que grands protagonistes. Mais ce ne sera pas le seul contenu qui promet de révolutionner le mois.

Ce sont toutes les séries et premières de films à voir sur HBO en janvier 2021

Emma – Film (2020)

2 janvier







Le chemin du retour – Film (2020)

9 janvier







Les visiteurs – Nouvelle série originale HBO

10 janvier

Première série norvégienne de HBO. Lorsque deux personnes apparaissent mystérieusement à Oslo, des choses étranges vont commencer à se produire dans la ville. On découvrira bientôt qu’ils sont des voyageurs dans le temps venus du passé pour se réfugier dans le futur, mais ils ne seront pas les seuls.







The Plague – Nouvelle série

11 janvier

La série espagnole Movistar + sortie en 2018 arrive en Amérique latine grâce à HBO. Situé au XVIe siècle à Séville, il raconte l’histoire d’une ville ravagée par la peste, causant des milliers de morts et un chaos total.







Mieux que jamais – Film (2019)

19 janvier

L’homme invisible – Film (2020)

20 janvier







Euphoria – Nouvel épisode

24 janvier

Le deuxième épisode de la spéciale Euphoria arrive sur HBO. Il s’appellera Fuck Anyone Who’s Not A Sea Blob et se concentre principalement sur Jules (Hunter Schaffer) Christmas.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par euphoria (@euphoria)





Batwoman – Saison deux

29 janvier

Après le départ de Ruby Rose, une nouvelle Batwoman arrive à Gotham City. Javicia Leslie portera le costume pour la première fois le 29 janvier sur l’écran HBO.

Luce – Film (2019)

30 janvier