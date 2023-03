Avengers : l’écrivain de la dynastie Kang révèle les Quatre Fantastiques et les X-Men n’apparaîtront pas

Avengers: l’écrivain de la dynastie Kang, Jeff Loveness, a offert un aperçu plus approfondi de la suite du MCU. Et nous nous posons des questions…

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania écrivain Jeff Loveness a offert un aperçu de sa prochaine incursion dans le MCU, Avengers : la dynastie Kangrévélant que les goûts de Les X-Men et Les Quatre Fantastiques n’apparaîtra pas dans la prochaine sortie de l’équipe de super-héros. Parlant avec Comicbook.com, Loveness décrit Les Quatre Fantastiquesqui sortira quelques mois avant Avengers : la dynastie Kangcomme étant « c’est son propre truc ».





« Non, je pense que tout ça est assez loin. Je sais qu’ils font Fantastic Four, mais c’est leur propre truc. Je veux dire, écoute, je suis le plus grand X-Men du monde. Non, je pense c’est épargné pour un peu. Mais, ces Avengers ont des problèmes. Ils ont beaucoup de choses avec Kang. Ils en ont plus qu’assez à gérer.

Alors que les fans de Marvel n’attendaient pas forcément Les X-Men à ses débuts dans Avengers : La Dynastie Kang (car nous ne savons pas exactement comment Marvel Studios prévoit de les présenter), la révélation que le Vengeurs la suite n’inclura pas Les Quatre Fantastiques est sûr de venir comme quelque chose d’une déception.

FILM VIDÉO DU JOUR

La première sortie solo du MCU pour Les Quatre Fantastiques est actuellement prévu pour être publié le 14 février 2025, avec Avengers : la dynastie Kang débarquant dans les salles quelques mois plus tard, le 2 mai 2025. Ce qui signifie que nous rencontrons la famille des super-héros … et que nous les trouvons ensuite totalement absents en ce qui concerne la menace multiverselle posée par Kang le Conquérant. Si le MCU maintient la lignée et la connexion de Kang avec le leader des Fantastic Four, Reed Richards, alias M. Fantastic, la confusion quant à la raison pour laquelle ils ne seront pas inclus devient encore plus particulière.

À moins bien sûr qu’ils gardent simplement tout pour Avengers : Guerres secrètes…





Avengers : La dynastie Kang fait partie de la phase six du MCU

Disney/Merveille

Avengers : la dynastie Kang viendra dans le cadre de la phase six de l’univers cinématographique Marvel, avec des goûts de Les Quatre Fantastiques, Avengers : Guerres secrèteset Deadpool threequel Dead Pool 3 également partie du même chapitre. Alors que les détails de Avengers : la dynastie Kang restent en grande partie un mystère, Jeff Loveness a récemment révélé un nouveau personnage qui fera une apparition : Panthère noire : Wakanda pour toujours antagoniste Namor le sous-marinier. « Namor, mec. Je suis ravi d’écrire Namor », a déclaré l’écrivain à propos de l’ajout de la règle sous-marine à la suite des Avengers.

Pour l’instant, nous avons encore la phase 5 à apprécier, qui a maintenant commencé avec la division critique Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Réalisé par Peyton Reed d’après un scénario de Jeff Loveness et avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton et Jonathan Majors, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania trouve les partenaires de super-héros Scott Lang et Hope Van Dyne de retour pour poursuivre leurs aventures en tant qu’Ant-Man et la Guêpe. Avec les parents de Hope, Hank Pym et Janet Van Dyne, la famille se retrouve à explorer le royaume quantique, à interagir avec de nouvelles créatures étranges et à se lancer dans une aventure qui les poussera au-delà des limites de ce qu’ils pensaient être possible.

Le reste de la phase 5 du MCU comprend Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Les Merveilles, Captain America : Nouvel Ordre Mondial, Thunderbolts, et Lame.