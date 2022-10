House Of The Dragon Episode 11 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens ont vraiment recherché la date de sortie de l’épisode 11 de House Of The Dragon. Après avoir parcouru ses épisodes récemment publiés, les fans de cette série sont plus enthousiastes à l’idée de regarder cet épisode à venir. Pour connaître tous les détails de cet épisode à venir, vous êtes nombreux à le rechercher partout sur Internet. Nous sommes donc là pour vous tous avec ce guide.

Dans cet article, nous allons essayer de partager tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 11 de House Of The Dragon. Ici, nous mettrons également tous les autres détails sur la série comme comment la regarder dans différentes régions, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique fantastique américaine qui est une préquelle de la série télévisée Game of Thrones. Cette série a été créée par Ryan Condal et George RR Martin. Son premier épisode est sorti le 21 août 2022.

Toute l’intrigue de cette série tournera autour de l’histoire de la maison Targaryen qui se déroulera 200 ans avant les événements de Game of Thrones. Maintenant, un large public attend vraiment la sortie de ses épisodes. Après avoir regardé les épisodes précédents, les fans ont recherché la date de sortie de House Of The Dragon Episode 11. Alors faisons-le savoir2 dans le paragraphe ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 11 de House Of The Dragon

Maintenant, nous allons partager ici la date de sortie de House Of The Dragon Episode 11. Dans la saison 1 il n’y aura que 10 épisodes et pour le prochain épisode de cette série, il faudra attendre sa prochaine saison. S’il y aura une mise à jour de renouvellement de la saison 1, nous vous informerons ici sur cette page dès que possible.

Où trouver la maison du dragon ?

Si vous souhaitez diffuser cette série, vous pouvez la regarder sur Disney + et c’est la plate-forme officielle de cette série. Pour regarder cette émission ici, vous devrez d’abord acheter son abonnement. Vous pouvez diffuser tous les épisodes publiés que vous avez manqués jusqu’à présent.

Liste des épisodes

Nous allons maintenant partager la liste des épisodes de cette saison.

Les Héritiers du Dragon

« Le prince voyou

Deuxième de son nom

Roi de la mer étroite

« Nous éclairons le chemin

La princesse et la reine

Marque de dérive

Le seigneur des marées

Le conseil vert

La reine noire

Informations sur la distribution

Ci-dessous, nous allons partager la liste des acteurs de cette émission.

Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys I Targaryen

Emma D’Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen

Milly Alcock incarne la jeune Rhaenyra Targaryen

Matt Smith dans le rôle du Prince Daemon Targaryen

Olivia Cooke comme Lady Alicent Hightower

Emily Carey incarne la jeune Alicent Hightower.

Steve Toussaint comme Lord Corlys Velaryon

Eve Best en tant que princesse Rhaenys Velaryon

Fabien Frankel comme Ser Criston Cole

Sonoya Mizuno dans le rôle de Mysaria

Rhys Ifans dans le rôle de Ser Otto Hightower

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 11 de House Of The Dragon, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Toutes les informations que nous avons partagées ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 11 de House Of The Dragon, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

