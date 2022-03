Mission Impossible 8 commence ses enregistrements sans terminer sa septième partie

Le huitième volet de »Mission impossible » Il a déjà commencé ses enregistrements. Même sans titre officiel, il a été annoncé que l’histoire d’espionnage continuerait son histoire dans son 8e film, cependant, le septième film a été l’une des productions les plus difficiles à réaliser.

Le protagoniste Tom Croisièreet le directeur Christophe McQuarriea promis de mettre en place des productions consécutives au plus fort de la pandémie, au mépris de COVID-19, d’un budget toujours croissant pour le film et de divers autres revers.

L’encore inachevé »Mission Impossible 7 » Il a déjà atteint un budget massif de 290 millions de dollars, ce qui en fait la production la plus chère de la franchise. Des sources disent que Cruise a convaincu le PDG de primordial, Brian Robbinde lui donner plus d’argent pour terminer les septième et huitième films, arguant que l’inflation avait augmenté les coûts.

En outre, la société de production a pris la décision de créer »Mission Impossible 7 » sur le service de streaming de Paramount+ 45 jours avant sa sortie en salles. Cela a provoqué des tensions entre Cruise et le studio, la star expliquant pourquoi il ne sortira pas de cette façon. Mais on pense qu’il a laissé la question en l’air afin de terminer le travail sur le film.

La production du septième volet a commencé en Italie, un endroit qui est devenu l’un des premiers pays au monde à être témoin de la principale vague d’infections à coronavirus. Il a même été rapporté à l’époque que Cruise et McQuarrie avaient contracté le virus, McQuarrie se retrouvant hospitalisé à Londres.

Depuis lors, de nombreuses images et vidéos des séquences d’action ambitieuses des deux films ont été partagées, gardant les fans intéressés par la procédure. Parmi les séquences qui ont été vues, une se déroule à bord d’un vieux train, tandis que dans une autre, Cruise pilote un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale.

Tom Cruise conserve le contrôle créatif de la franchise, y ayant joué pendant plus d’un quart de siècle. L’acteur a joué pour la première fois l’espion emblématique Ethan Hunt dans « Mission: Impossible » en 1996, réalisé par Brian De Palma.

»Mission Impossible 7 et 8 » devaient initialement sortir le 30 septembre 2022 et le 7 juillet 2023, respectivement. Les dates de sortie sont maintenant 14 juillet 2023 pour »Mission Impossible 7 » et le 28 juin 2024 pour »Mission Impossible 8 ».