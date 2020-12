Rihanna poursuivie pour violation du droit d’auteur sur une chanson utilisée dans Fenty IG Ad

Elle a récemment déclaré qu’elle était prête à « prendre [her] la musique au prochain niveau « en 2021, mais nous sommes sûrs que Rihanna n’avait pas imaginé se battre contre un procès avant le bal du réveillon du Nouvel An. L’icône de la musique a pris une longue pause avant de sortir de la nouvelle musique pour construire et façonner ses marques: Savage x Fenty et Fenty Beauty. Rihanna a pris d’assaut les deux mondes et s’est développée au fil des mois, mais un duo père-fille affirme que la chanteuse a volé leur musique et l’a utilisée dans l’une de ses publicités Fenty.



TMZ rapporte que King Khan et Saba Lou prétendent que leur morceau « Good Habits (and Bad) » a été utilisé dans le post Instagram de Ri’s Fenty où elle annonce ses produits. Le message a recueilli 3,4 millions de vues et le duo a intenté une action en justice pour violation du droit d’auteur. Ils affirment qu’ils n’ont jamais donné à Rihanna ou à sa société la permission d’utiliser la chanson et ont déclaré qu’elle devait avoir pris la piste sur Internet.

Les rapports indiquent également que King Khan et Saba Lou demandent des dommages-intérêts non spécifiés et qu’ils veulent que Rihanna and Co. cesse d’utiliser leur chanson. On ne sait pas à quelle publicité ils se réfèrent spécifiquement, mais vous pouvez consulter la chanson en question ci-dessous.