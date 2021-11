Brian May de Queen’s claque les BRIT Awards pour s’être débarrassé des catégories masculines et féminines

Brian May de Queen’s a décroché les BRIT Awards pour s’être débarrassé des catégories masculine et féminine.

L’émission légendaire a révélé plus tôt cette semaine qu’elle rapporterait des prix non sexistes pour l’événement de l’année prochaine.

« Nous serions obligés d’avoir des gens de couleurs différentes et de sexes différents et nous serions obligés d’avoir un trans [person], » il a dit.

Les BRIT abandonnant les catégories masculine et féminine leur permettront de couronner un artiste de l’année et un artiste international de l’année, qui « célébrera les artistes uniquement pour leur musique et leur travail, plutôt que pour la façon dont ils choisissent de s’identifier ou comme d’autres peuvent le voir. eux’.

Geoff Taylor, directeur général de BPI et des BRIT Awards, a déclaré que l’événement annuel est conçu pour être une célébration « de la musique britannique » et que les prix devraient donc refléter la culture britannique.

Il espère que les changements signifieront « plus de nouveaux fans, plus d’engagement et une plate-forme mondiale plus grande que jamais pour nos incroyables artistes ».