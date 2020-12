dans le "Le Prince de Zamunda 2"-Trailer retourne au salon de coiffure

Le prince Akeem est de retour! Amazon Prime Video a publié le premier trailer de la suite avec Eddie Murphy – et il ramène de nombreux vieux amis. Entre autres choses, le coiffeur Clarence, qui frappe aux sorts, apparaît dans le clip avec ses copains, l’un des nombreux personnages mineurs du film original, qui est également joué par l’acteur principal Eddie Murphy.

En outre, dans la première bande-annonce de « Le prince de Zamunda 2 », James Earl Jones peut être revu en tant que roi Jaffe Joffer et il a un message pas tout à fait sans importance pour son héritier du trône: le prince Akeem (Eddie Murphy) a un fils à New York, von il ne savait rien avant. Et ce fils même deviendra le futur prince de Zamunda! Sans plus tarder, Akeem se rend à nouveau dans le Queens avec son pote Semmi (Arsenio Hall) pour retrouver son héritier. Semmi ne semble pas trop enthousiaste à propos de cette perspective …

De plus, Shari Headley revient en tant que cinéphile d’Akeem, Lisa. D’autres rôles incluent Wesley Snipes (« Blade »), KiKi Layne (« The Old Guard ») et Jermaine Fowler (« Superior Donuts »).

Sortie en streaming au lieu de sortie cinéma

«Le Prince de Zamunda 2» devait initialement ouvrir dans les cinémas en 2020. Cependant, en raison de la pandémie corona, le studio de cinéma Paramount Pictures a annulé la sortie en salles et vendu les droits de diffusion à Amazon Prime Video. Dans le service de streaming, la suite de la comédie à succès de 1988 est maintenant 5 mars 2021 célébrer sa première.