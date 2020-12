Le Xiaomi Redmi 7 est mis à jour vers Android 10 avec MIUI 11

Le best-seller de la firme chinoise l’année dernière a déjà son lifting particulier.

Xiaomi n’est plus ce qu’il était en termes de politiques de mise à jour. La firme chinoise est passée d’oublier rapidement ses terminaux pour leur offrir assidûment «une seconde chance». La façon de mettre à jour sa propre couche de personnalisation, MIUI, a également changé, profitant de plus en plus de options fournies par Android.

Un bon exemple de tout cela discuté est le Redmi 7. Son smartphone le plus vendu de 2019 reflète parfaitement le changement d’esprit de Xiaomi, alors que la firme a lancé le mise à jour vers Android 10 pour lui via MIUI 11.

MIUI 11, pas MIUI 12

Comme nous l’avons mentionné il y a quelques semaines, le Redmi 7 était l’un des terminaux que Xiaomi Il avait omis de sa liste de terminaux adaptés à MIUI 12. Cependant, cela n’a pas empêché l’entreprise de fournir le un système d’exploitation plus actuel que celui qui était standard avec l’optimisation vers MIUI 11 basé sur Android 10.

Cette mise à jour Android 10 ouvre également une place à l’espoir. Certaines spéculations dans les médias nationaux chinois suggèrent que cela pourrait être un premier pas vers finissent par recevoir MIUI 12. Pour l’instant, il n’y a rien d’officiel à ce sujet, mais les cartes sont sur la table.

Ce que cette mise à jour implique

L’atterrissage d’Android 10 avec MIUI 11 implique changements significatifs pour le Redmi 7. Tout d’abord, le terminal recevra le toujours important mise à jour de sécurité Décembre 2020. Cela s’applique également à toutes les versions du smartphone.

Les autres améliorations que les utilisateurs ressentiront sont mode sombre, système de notification amélioré et autorisations d’application, dépannage mineur ou un meilleur contrôle sur l’utilisation de l’écran, entre autres. Évidemment, tous ont également été révisés et améliorés avec MIUI 12, mais pour l’instant, nous devrons nous contenter de la version précédente.

