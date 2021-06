Séquence explicite censurée par DC entre Batman et Catwoman

Après deux saisons avec un niveau de popularité acceptable parmi les fans de DC Comics, la série animée « Harley Quinn » a servi de plate-forme dans laquelle ses scénaristes ont réussi à se moquer de nombreux héros et méchants de la maison d’édition à travers d’un irrévérencieux sens de l’humour et commentaires acides sur la nature de chacun de ses personnages.

Tout semble indiquer que la troisième saison aurait sonné l’alarme parmi les dirigeants de DC. Selon Justin Halpern, scénariste et producteur exécutif de la série, la société a demandé à l’équipe de production d’éliminer une séquence explicite dans laquelle Batman et Catwoman, des personnages qui ont une longue histoire sentimentale dans les bandes dessinées, sont impliqués.

Inutile de dire que, contrairement à d’autres productions inspirées de DC, « Harley Quinn » ne cherche pas du tout à se prendre au sérieux. Mettant en vedette l’actrice nominée aux Emmy Kaley Cuoco, nous découvrons Harley essayant de reprendre le sens de sa vie après avoir mis fin à sa relation toxique avec Joker, qui participe occasionnellement à l’intrigue.

Bien qu’il s’agisse d’une série qui s’adresse à un public totalement adulte (et certaines de ses séquences peuvent le prouver), tout semble indiquer que les contrôles de DC ne sont pas disposés à dépasser certaines limites.

Lors d’une récente conversation avec Variety, Justin Halpern a assuré que la société avait refusé d’accepter la série impliquant Batman faisant du sexe oral sur Catwoman. Le scénariste assure que DC a présenté une objection à travers une réponse qui, pour le moment, a été transformée en un mème par la communauté des fans: « Les héros ne font pas ça. »

« C’est incroyablement gratifiant et libérateur d’utiliser des personnages qui sont considérés comme des méchants parce que vous avez plus de latitude. Un exemple parfait est que dans la troisième saison de « Harley Quinn », nous avons eu un moment où Batman se dirigeait vers le bas avec Catwoman et DC a dit « Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent absolument pas. Les héros ne font pas ça », a déclaré Halpern.

Ajoutant un peu d’humour à son commentaire, Halpern dit que l’équipe de production a demandé aux réalisateurs de DC si cela signifiait que les héros étaient des amants égoïstes, mais la société a souligné qu’ils finissent par créer des personnages pour vendre des jouets, ce qui est difficile si cela est montré. Quelqu’un comme Batman fait ce genre de chose.

Batman ne peut pas faire de sexe oral à Catwoman dans la série Harley Quinn parce que : « les super-héros ne font pas ça » Mais il peut avoir des relations sexuelles avec la fille du commissaire Gordon dans « The Killing Joke »#BatmanMachoAlfaLomoPlateado Ce dernier est largement célébré à ce titre pic.twitter.com/SWJVzknK5t – Le Professeur (@CapacitacionXal)

Ces dernières années, les histoires de Batman dans les bandes dessinées sont devenues beaucoup plus violentes et plus sombres, étant beaucoup plus appropriées pour les adultes que pour les enfants. Les fans du personnage se sont demandé s’il était valable d’introduire le personnage pour tirer et tuer des criminels, mais sans avoir une relation consentante entre deux adultes.