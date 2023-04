Rihanna est devenue la femme avec le plus de followers sur Twitter

in

célébrités

Rihanna est l’une des figures du moment et sur les réseaux sociaux ce détail n’a pas été négligé : elle est devenue la femme avec le plus de followers sur Twitter !

©GettyRihanna

Rihanna est l’une des figures les plus importantes du monde de la musique où il a obtenu un succès absolu captivant une large base de fans avec des tubes comme parapluie et Diamants qui a grimpé au sommet des palmarès de la planète entière. Maintenant, cette figure de la série qui s’est même aventurée dans le monde du théâtre a réussi à battre un autre record important.

Cette chanteuse, qui a réussi à conquérir le monde avec son talent et sa beauté, est devenue la femme avec le plus grand nombre d’adeptes en Twitter atteignant 108,2 millions de followers, détrônant Katy Perry comme la femme qui suscite le plus d’intérêt dans le réseau de l’oiseau bleu, bien que Rihanna ont des participations sporadiques dans ce lieu où tant de gens ont choisi de le suivre.

La position de Rihanna sur Twitter

Peut-être les derniers événements de la vie de Rihanna servi à éveiller l’intérêt pour lui: son spectacle de mi-temps au super Bowl en février, sa performance lors de la remise des prix Prix ​​Oscar ou la nouvelle de sa deuxième grossesse. De plus, elle utilise ce médium pour raconter des nouvelles de sa vie de mère. Rappelons qu’en mai 2022 Rihanna et A€AP Rocky ils étaient parents pour la première fois.

Rihanna Il a su récolter un profil commercial très attractif pour les amateurs du genre pop où il s’est démarqué grâce à son talent et les tubes avec lesquels il a impacté l’industrie depuis ses débuts en 2005 avec le CD La musique du soleil. Le succès de cette belle artiste de 35 ans l’a amenée à atteindre un patrimoine d’environ 1,4 milliard de dollars confirmé jusqu’en 2023 par Forbes.

Dans Twitter, Rihanna Elle est devenue la femme la mieux positionnée sur le réseau social, mais son profil est dépassé par celui de trois hommes. Le premier est trouvé Elon Muskl’un des hommes d’affaires les plus riches de la planète, à la deuxième place est l’ancien président américain Barak Obama et la troisième position est pour le chanteur pop Justin Bieber. Derrière Rihanna il y a des chiffres comme Cristiano Ronaldo et Taylor Swift. Ça va?

