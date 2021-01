McDonald’s vend déjà des hamburgers sur WhatsApp dans certains pays

Commander de la restauration rapide via WhatsApp? Dans certains pays, c’est déjà possible.

La technologie a changé notre vie. Grâce à cela, notre vie est beaucoup plus simple et c’est parce que des gadgets comme les smartphones nous permettent d’effectuer une multitude de tâches facilement et à tout moment et en tout lieu.

Par exemple, grâce à nos appareils mobiles, nous pouvons commander de la nourriture et la faire livrer directement chez nous sans avoir à nous lever du canapé, quelque chose qui était tout simplement impensable il y a quelques années.

Mais, Et si nous vous disions que dans certains pays, WhatsApp est utilisé pour acheter des hamburgers McDonald’s à la maison? Bienvenue au 21e siècle.

McDonald’s vend des hamburgers via WhatsApp

WhatsApp est l’une des applications les plus populaires pour Android et iOS. Une application qui est installée sur des millions d’appareils à travers le monde et qui nous permet de parler avec nos amis, connaissances et famille à tout moment et en tout lieu. Le meilleur de tout? C’est totalement gratuit.

Cependant, WhatsApp peut avoir de nombreuses autres utilisations. Nous ne parlons pas de contacter les clients et les fournisseurs grâce à WhatsApp Business, mais de commander de la nourriture, plus spécifiquement les hamburgers McDonald’s.

C’est ainsi que nous le lisons dans Gadgets Now, et c’est que dans certains endroits en Inde, le géant de l’alimentation vous permet de commander des hamburgers à la maison via WhatsApp, sans avoir à entrer de page Web ou d’enregistrements de quelque nature que ce soit.

Les utilisateurs peuvent voir le menu complet de McDonald’s depuis WhatsApp lui-même et donc prendre le temps de choisir la nourriture. Et comment ça marche? Eh bien vraiment très simple.

Le numéro de McDonald est enregistré, qui est 9953916666

Le mot « Salut » est écrit à ce contact

Cela permet à McDonald’s de nous envoyer le menu dans lequel nous choisirons ce que nous voulons commander et de spécifier d’autres détails tels que l’adresse de livraison ou le calendrier.

Une fois la commande passée, un reçu est envoyé via WhatsApp

Pour le moment cette fonction est expérimentale en Inde bien que ce ne soit qu’une question de temps avant qu’elle ne réussisse être emmené dans d’autres pays. Commander de la nourriture à la maison via WhatsApp est rapide et facile et, qui n’a pas WhatsApp installé sur son smartphone aujourd’hui?

