Voler en 2021: 4 choses à savoir avant de partir

Voler au 21ème siècle était difficile à naviguer même avant que une pandémie mondiale. Maintenant, c’est encore plus compliqué. Une fois que le vaccin a commencé à devenir plus disponible, certains ont repris l’idée de voyager, et j’étais l’un d’entre eux.

Avant de réserver quoi que ce soit, il est sage de considérer que les Centers for Disease Control and Prevention préviennent toujours que les voyages augmentent les chances d’une personne de contracter la maladie, notant que la distance sociale est difficile sur les vols bondés. Certains experts, cependant, sont devenus prudemment optimistes quant au vol tant que les protocoles de sécurité sont respectés.

«En général, je pense que voler n’est pas aussi risqué que la plupart des gens le perçoivent», a déclaré le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins University Center for Health Security à Baltimore et porte-parole de l’Infectious Diseases Society of America , a déclaré à 45secondes.fr Health en septembre.

«Les gens considèrent souvent les avions comme des vecteurs majeurs de transmission, mais dans l’ensemble, nous n’avons pas vu beaucoup de données sur la transmission en avion, sauf pour les personnes qui se trouvent à proximité immédiate de cette personne. … Nous n’avons pas entendu parler d’épidémies majeures sur les avions. »

Mon premier vol depuis le début de la pandémie a eu lieu en février. Pour des raisons familiales, j’ai pris l’avion de Newark, New Jersey, à Los Angeles. Je me suis mis en quarantaine et j’ai été testé avant et après mes vols pour m’assurer que je voyageais aussi en toute sécurité que possible.

Cela étant dit, voici ce que j’aurais aimé savoir avant de voler. De nos jours, il est important d’être prêt à tout.

Les billets peuvent être moins chers, mais certains avantages ont un prix

Malgré des prix généralement plus bas et des politiques plus clémentes concernant le changement de vol gratuit, les compagnies aériennes avec différents niveaux de sections de sièges (économie, économie plus, affaires, espace supplémentaire pour les jambes, première classe – je veux dire, qui peut suivre ces jours-ci!) Peuvent facturer pour différents niveaux de confort et d’espace.

À l’exception d’un vol que j’ai embarqué pour Oma, en passant par l’Arabie saoudite, je n’ai jamais, jamais, de ma vie vu un avion avec si peu de passagers. Erica Chayes Wida / AUJOURD’HUI

Les compagnies aériennes United et Spirit ont supprimé toutes les restrictions de sièges afin de pouvoir réserver des sièges à pleine capacité. Heureusement, le vol United que j’ai pris pour l’aéroport international de Los Angeles était pratiquement vide. L’agent de bord m’a dit que ce n’était pas toujours le cas et que parfois les vols se remplissaient complètement.

Si vous voyagez avec United avec une famille, vous devez payer un supplément pour être assis ensemble, il est donc important de garder à l’esprit lors de la budgétisation ou de vous assurer que vous vous asseyez à proximité d’enfants qui peuvent avoir besoin d’aide pour porter des masques.

L’Alaska a cessé de bloquer les sièges du milieu dans l’entraîneur régulier au début de 2021. Si le fait d’avoir le siège du milieu vide vous rend plus à l’aise, vous devrez payer pour l’espace supplémentaire pour les jambes. J’ai opté pour cela et payé 120 € supplémentaires plus le coût de mon bagage enregistré.

Un conseil pour ceux qui souhaitent mettre à niveau pour plus d’espace: Continuez à vérifier le vol pour voir combien de sièges sont réservés. S’il se remplit, vous pouvez passer aux sièges avec les intermédiaires bloqués. Et sinon, économisez de l’argent. J’avais au moins une ligne gratuite de chaque côté de moi, même si je payais un supplément.

Les Américains continueront de bloquer les sièges du milieu jusqu’au 1er juillet de cette année. Southwest et JetBlue se poursuivront jusqu’au 1er décembre, Hawaiian jusqu’au 15 décembre et Delta jusqu’au 30 avril. Et Frontier a promis de garder environ 20 sièges vides sur ses avions de 156 à 242 places jusqu’au 31 août, a rapporté le Wall Street Journal. .

En janvier, le président Joe Biden a signé un décret imposant à tous les passagers de porter des masques dans les avions. Donc, si vous voyagez (à moins qu’il ne s’agisse de votre propre jet privé), vous devrez en porter un, que vous veniez d’un État ou d’une municipalité qui n’a plus besoin de masques. La seule exception est que les gens peuvent retirer temporairement leur masque en mangeant. Le jargon a été ajusté pour que les gens ne puissent pas s’asseoir sans masque pendant tout le vol.

Tant sur United que sur Alaska, les agents de bord ont répété ce mandat par haut-parleur tout au long du vol pour continuer à rappeler aux clients. Toute personne non conforme pourrait être bannie et condamnée à une amende fédérale de 250 € à 1 500 € par la Transportation Security Administration.

En tant que personne reconnaissante de pouvoir travailler à distance, ma journée de voyage a été la plus longue que j’ai eu à masquer depuis le début de la pandémie. J’ai apporté une poignée de masques, y compris un masque jetable, pour pouvoir le changer après avoir brièvement mangé ou au cas où je le laisserais tomber accidentellement pendant le vacarme de l’aéroport. J’ai également constaté que porter un masque facial lors d’un trajet en avion lorsque vous n’êtes pas occupé me sentait plus à l’aise lorsque je passais d’un tissu à l’autre.

Le nettoyage est la clé

Les deux compagnies aériennes avec lesquelles j’ai volé avaient des équipes de nettoyage à bord de l’avion lorsque nous avons atterri pour tout désinfecter. Cela m’a fait me sentir plus confiant. Depuis la pandémie, toutes les compagnies aériennes ont mis en place de nouvelles stratégies de nettoyage pour mieux désinfecter.

Pour la tranquillité d’esprit (car il est difficile de vraiment savoir comment les choses sont nettoyées jusqu’à ce que vous puissiez réellement voir l’espace), je suis venu équipé. Si j’avais besoin d’utiliser le plateau pour équilibrer mon ordinateur ou une collation, j’avais des lingettes désinfectantes pour lui donner un essuyage rapide et un désinfectant pour les mains supplémentaire. J’ai également apporté des serviettes en papier supplémentaires de la maison dans mon bagage à main pour pouvoir les poser sur mes genoux ou sur la zone si j’allais manger ou boire sans avoir à demander quoi que ce soit de plus à l’agent de bord.

La situation alimentaire dépend à peu près de vous

Je suis le genre de personne qui a du mal à sauter le déjeuner, alors j’ai amené le mien avec moi. Aucun de mes vols ne servait de repas et de toutes les compagnies aériennes que j’ai recherchées, cela semble être une limitation assez omniprésente pour le moment. La première classe était la seule zone de la compagnie aérienne sur les deux vols qui recevait quelque chose de plus qu’une collation et elle était encore limitée, comme une assiette de fromages.

United a créé des sacs à collation individuels emballés en plastique pour chaque passager en dehors de la première classe. Erica Chayes Wida / AUJOURD’HUI

La question de la nourriture est relativement vague sur la plupart des sites Web des compagnies aériennes, mis à part l’information selon laquelle il n’y a pas de service de repas complet. Pour un vol intérieur à travers le pays, United servait régulièrement des boissons et distribuait un sac en plastique soigné et bien rangé de collations et de serviettes à chaque passager. Pour ceux qui apportent leur propre nourriture, la TSA recommande également d’emballer vos collations ou repas dans un petit sac comme sur la photo ci-dessous au cas où il devrait être manipulé à la sécurité.

L’Alaska avait une méthode surprenante pour empêcher les agents de bord d’avoir à se déplacer dans la cabine. Ils ont fait un service complet de boissons au début du voyage et ont ensuite dit aux passagers sur le haut-parleur qu’il y avait une sorte de «buffet» de boissons installé dans l’une des rangées arrière. Si un passager avait soif, cela signifiait qu’il devait retourner dans cette zone commune et prendre un verre. Je n’y suis pas retourné.

Alors prenez quelques boissons supplémentaires, équipez-vous de nourriture et de vos propres produits de nettoyage et portez un équipement de sécurité avant de voler. Il vaut toujours mieux être trop préparé que sous, dans l’expérience de cet humble voyageur.