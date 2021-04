Le film ThunderCats veut vraiment Ryan Reynolds comme Lion-O?

Nous avons récemment appris qu’un Thundercats le film est un essai chez Warner Bros., avec Godzilla contre Kong Le réalisateur Adam Wingard s’apprête à donner vie à la série animée bien-aimée sur grand écran. Bien que l’on ne sache pas à quelle distance nous sommes des caméras, le buzz a déjà commencé quand il s’agit de savoir qui pourrait jouer dans l’adaptation tant attendue. Maintenant, nous avons au moins un grand nom sous la forme de Ryan Reynolds.

Avant de plonger, nous devons avertir qu’il ne s’agit que d’un rumeur pour le moment. Rien de plus. Cela ne doit pas être considéré comme un évangile et c’est simplement quelque chose qui mérite d’être discuté. Cela étant dit, l’initié de l’industrie Daniel Richtman, qui s’est avéré avoir un bilan incroyablement fiable, s’est adressé à Patreon pour déclarer que le Dead Pool et Détective Pikachu star est à la recherche d’un rôle possible. On ne sait pas quel personnage Reynolds jouerait potentiellement, bien que Lion-O semble être une valeur sûre. Parmi les autres noms mentionnés actuellement dans le moulin à rumeurs, mentionnons Millie Bobby Brown (Choses étranges) et Vin Diesel (Rapide furieux), bien que rien n’ait été prouvé pour le moment.

le Ryan Reynolds la rumeur est particulièrement intéressante pour plusieurs raisons. D’une part, cela ajouterait un autre projet énorme à son ardoise. Reynolds travaille actuellement sur Deadpool 3, ainsi que Netflix Le projet Adam, une Indice redémarrage et une nouvelle prise sur Un chant de noel, entre autres choses. Mais il convient également de se rappeler que des rumeurs suggéraient que le thriller de Michael Bay 6 Souterrain, qui mettait en vedette Reynolds, était secrètement un ThunderCats film. Cela ne s’est pas avéré vrai, Reynolds éteignant personnellement les rumeurs, mais cela ramènerait, d’une certaine manière, la boucle.

ThunderCats a commencé sa vie en tant que série animée en 1985. La série a eu plusieurs redémarrages / continuations au fil des ans et reste incroyablement populaire. D’une manière générale, il s’agit d’un groupe de héros extraterrestres humanoïdes ressemblant à des chats sur une planète appelée Troisième Terre. La série reprend à la suite de la destruction de leur monde natal de Thundera, ce qui oblige la noblesse tonnerre à fuir à la recherche d’une nouvelle maison. L’incarnation la plus récente, ThunderCats Roar, a été diffusée sur Cartoon Network entre février et décembre 2020. Ce nouveau projet marquera la première fois que la franchise sera transformée en film.

Adam Wingard s’apprête à réécrire le scénario aux côtés de son collaborateur fréquent Simon Barrett. On dit qu’ils utiliseront un mélange de CGI et d’animation. David Coggeshall (Scream: la série télévisée) a écrit une version précédente. On dit que Wingard utilise la série animée originale comme « point de départ », mais prendra l’histoire dans une nouvelle direction. Les autres crédits précédents de Wingard incluent Menace de mort, Blair sorcière et Vous êtes le prochain. Il n’y a pas encore de mot sur la date à laquelle la production commencera et Warner Bros. n’a pas encore fixé de date de sortie. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Cette rumeur nous parvient via Patreon de Daniel Richtman.

Sujets: Thundercats