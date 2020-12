‘RHOP’: Robyn Dixon reçoit des voeux de mort et fait exploser le troll sur Instagram

Robyn Dixon est l’une des stars de Les vraies femmes au foyer de Potomac. Dans la saison 5 de la série Bravo, Dixon a pris une position dure dans la querelle qui a éclaté entre Monique Samuels et Candiace Dillard. La créatrice de casquettes embellies a été témoin de l’altercation physique entre ses co-stars et a refusé de s’associer à Samuels. Cependant, après la première partie de la réunion, la star de télé-réalité reçoit des vœux de mort grossiers.

Fans de Les vraies femmes au foyer les franchises peuvent être passionnées par leurs émissions. Les téléspectateurs choisissent leurs favoris et participent activement à la discussion sur le drame que vivent les stars. Cependant, certains téléspectateurs vont un peu trop loin et s’attaquent aux personnalités de la télévision.

Dixon a partagé un message privé qu’elle a reçu sur son Instagram dans lequel ils espéraient qu’elle mourrait dans un incendie.

«Les gens peuvent être si dégoûtants, tout cela à cause d’une émission de télévision», a écrit Dixon sur la capture d’écran sur Instagram.

Les choses sont devenues plus tendues quand l’un de ses followers a repoussé en disant que Dixon «soutenait Candiace si durement même si elle commençait beaucoup de merde **.» Le fan pensait que Samuels ne devrait pas être distinguée pour son erreur de perdre de vue la situation et de devenir physique avec Dillard. De plus, Dixon a vu cette réponse et a applaudi.

«Alors j’ai besoin de mourir dans un incendie à cause de ça? Mes enfants doivent être sans leur mère parce que je n’approuve pas les actions d’une femme dans une émission de télévision? Ça a du sens », répondit Dixon.

Dixon a reçu le soutien d’une des stars de Les vraies femmes au foyer du New Jersey, Jackie Goldschneider.

« Fille, n’est-ce pas la vérité! » elle a répondu dans les commentaires.

Robyn Dixon rivalise avec Karen Huger

Dans une aggravation bien moindre, Dixon s’est retrouvée en désaccord avec Karen Huger. Tout au long de la saison, Dixon a présenté une nouvelle ligne de casquettes qu’elle concevait et commercialisait. Parce que le RHOP les stars sont tout au sujet de l’autonomisation des femmes, elle a demandé à ses co-stars de l’aider à modeler les chapeaux. Les photos seraient utilisées pour remonter sur son site e-commerce.

Cependant, lors de leur voyage au Portugal, Dixon a reçu certaines des photos de ses collègues ménagères et n’a pas été impressionnée par les photos de Huger. Dixon ne pensait pas que la Grande Dame correspondait au groupe démographique qu’elle ciblait finalement. Elle a informé Huger qu’elle n’utiliserait pas ses photos pour le site Web.

Quand la Grande Dame a fait une apparition sur Le spectacle de Wendy Williams, elle a été interrogée sur l’épreuve et elle n’a pas hésité à applaudir de manière emblématique.

«C’est Robyn qui faisait la honte à l’âge et la honte sur elle», a déclaré Huger. « Encore une fois, ils ne comprennent pas parce qu’ils n’ont pas la sagesse que nous avons les femmes mûres. »

«Maintenant, Robyn a 40 ans, et j’en regarde tous les jours, mais… j’ai vraiment l’impression qu’elle s’est tirée une balle dans le pied avec ça parce que nous, les 50 ans, pouvons nous permettre son produit», a ajouté Huger. «En fait, les jeunes de 20 ans qui veulent acheter les chapeaux de Robyn viennent voir leur maman pour de l’argent, alors elle s’est suicidée dans le pied.

Sur ce, Huger a laissé tomber le micro et a réglé l’affaire sur celui-là.

Les vraies femmes au foyer de Potomac diffusé le dimanche soir à 21 h HE sur Bravo.