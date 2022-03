Oscars 2022 : liste complète de tous les gagnants

Toujours entourée de polémiques sur la décision de supprimer 8 nominations officielles de la retransmission en direct, la 94e cérémonie des Oscars Cela s’est passé ce dimanche 27 mars. Les hôtesses du spectacle étaient Amy SchumerRegina Hall et Wanda Sykesinterprétant le spectacle qui comprenait des performances musicales de quatre des cinq chansons nominées de la soirée, dont » Be Alive » de Beyoncé, billie elish et Finneas interprétant »No Time to Die », Reba McEntire cchantant »Somehow You Do », et la première performance live de »We Don’t Talk About Bruno » par le casting de »Encanto ». L’édition de cette année comportait une nomination queer pour la première fois en vingt ans d’histoire des Oscars.

Kristen Stewart Nominé pour la meilleure actrice pour sa performance dans »Spencer » et nouvelle actrice Ariana DeBose nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle dans »West Side Story », a eu l’honneur d’être la première femme queer à être nominée pour un rôle majeur dans un film. DeBose est également la première actrice afro-latine à être nominée pour un Oscar. Aussi la nomination du meilleur acteur dans un second rôle pour Troie Kotsura marqué la première fois qu’une personne sourde a été nominée pour un Oscar.

Cette nuit a été pleine de surprises et de »premières fois », car deux plateformes de streaming avaient leurs propres films nominés pour le meilleur film, à savoir Netflix avec »Don’t Look Up » et Apple TV+ avec »CODA ».

Avec une nuit pleine d’émotion et d’amour du cinéma, voici la liste de ces personnages qui ont remporté une statuette pour leur travail dans une production sur grand écran.

La meilleure actrice dans un second rôle

jessie boucley – La fille perdue

GAGNANTE Ariana DeBose -West Side Story

Judy Dench -Belfast

Kristen Dunst – Le pouvoir du chien

Aunjanue Ellis -Roi Richard

Meilleur maquillage et coiffure







Venir 2 Amérique

cruel

dunes

GAGNANT Les yeux de Tammy Faye

Maison Gucci

Meilleure photographie

GAGNANT dunes

Allée des cauchemars

Le pouvoir du chien

La Tragédie de Macbeth

West Side Story

Meilleure bande son







Nicolas Britell- Ne lève pas les yeux

GAGNANT Hans Zimmer- dunes

Germaine Franco- Charme

Alberto Iglesias- Mères parallèles

Johnny Greenwood- Le pouvoir du chien

Meilleurs effets visuels

GAGNANT dunes

FreeGuy

Pas le temps de mourir

Shang Chi

Spider-Man : Pas de retour à la maison

Meilleur film d’animation







GAGNANT Charme

Les Mitchell contre. les machines

fuir

Lucas

Raya et le dernier dragon

Meilleur court métrage d’animation

Affaires de l’art

Bête

boxballet

rouge-gorge

GAGNANT L’essuie-glace

Meilleur acteur dans un second rôle

Kodi Smit Mc Phee – Le pouvoir du chien

GAGNANT Troy Kotsur- CODA

Ciaran Hinds- Belfast

Jesse Plemons- Le pouvoir du chien

JK Simmons- Être les Ricardo

Meilleur film international







GAGNANT Conduire ma voiture

fuir

La main de Dieu

Lunana : un yak dans la salle de classe

La pire personne du monde

Meilleur documentaire

Audible

Conduis-moi à la maison

GAGNANT La reine du basket

Trois chansons pour Benazir

Quand nous étions des intimidateurs

Meilleure conception de costumes







GAGNANT cruel

dunes

Allée des cauchemars

West Side Story

Cyrano

Meilleur scénario original







GAGNANT Kenneth Branagh – Belfast

Adam McKay- Ne lève pas les yeux

Zach Baylin- roi richard

Paul Thomas Anderson- Pizza Réglisse

Eskil Vogt, Joachim Trèves – La pire personne dans le pire

Meilleur scénario adapté

GAGNANT Sian Heder- CODA

Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe- Conduire ma voiture

Jon Spaiths- dunes

Maggie Gyllenhaal- La fille perdue

Jeanne Campion – Le pouvoir du chien

Meilleur court métrage d’action en direct







Wing Kachuu – Prendre et courir

La robe

GAGNANT Le long au revoir

Dans mes pensées

attendez svp

meilleur son

Belfast

GAGNANT dunes

Le pouvoir du chien

West Side Story

Pas le temps de mourir

Meilleur long métrage documentaire







Ascension

Attique

fuir

GAGNANT L’été de l’âme

Écrire avec le feu

Meilleure chanson originale







« Soyez vivant » – ​​Roi Richard

« Deux Petites Chenilles » – Charme

« Down to Joy » – Belfast

GAGNANT « Pas le temps de mourir » – Pas le temps de mourir

» D’une manière ou d’une autre, vous le faites » – Quatre bons jours

Meilleure conception de production

GAGNANT dunes

Allée des cauchemars

Le pouvoir du chien

La Tragédie de Macbeth

West Side Story

Meilleure direction







Kenneth Branagh- Belfast

Ryûsuke Hamaguchi – Conduire ma voiture

Paul Thomas Anderson- Pizza Réglisse

GAGNANTE Jane Campion- Le pouvoir du chien

Steven Spielberg- West Side Story

Meilleure édition







Ne lève pas les yeux

GAGNANT dunes

roi richard

Le pouvoir du chien

Tic, tic… Boum !

Meilleur acteur







Javier Bardem – Être les Ricardo

Benedict Cumberbatch- Le pouvoir du chien

Andrew Garfield – Tic, tic… BOUM !

GAGNANT Will Smith- roi richard

Denzel Washington – La Tragédie de Macbeth

Meilleure actrice

GAGNANTE Jessica Chastain- Les yeux de Tammy Faye

Olivia Coleman- La fille perdue

Penelope Cruz – Mères parallèles

Nicole Kidman – Être les Ricardo

Kristen Stewart – Spencer

Meilleur film







Belfast

GAGNANT CODA

Ne lève pas les yeux

Conduire ma voiture

dunes

roi richard

Pizza Réglisse

Allée des cauchemars

Le pouvoir du chien