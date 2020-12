Disney annonce la date de sortie du nouveau film ‘Encanto’

Cet automne, le tout nouveau film de Walt Disney Animation Studios, Encanto, vous emmène en Colombie, où une famille magique vit dans une maison magique. Réalisé par Byron Howard et Jared Bush, co-réalisé et co-écrit par Charise Castro Smith, et musique écrite par Lin-Manuel Miranda. pic.twitter.com/bdxag3SzPv

– Animation Disney (@DisneyAnimation)

11 décembre 2020