‘Hawkeye’: La façon déchirante dont le MCU pourrait supprimer la famille de notre héros

Chaque super-héros a une histoire. Captain America, par exemple, est le résultat d’une expérience faite sur lui. D’autre part, Spiderman a été mordu par une araignée radioactive, ce qui lui a donné ses capacités d’araignée.

Maintenant que l’univers cinématographique Marvel entre dans la phase 4, les fans attendent de voir un aperçu détaillé de leurs super-héros préférés, y compris Hawkeye. Bien que Hawkeye n’ait pas été un membre central des Avengers, il a toujours contribué à la juste part de puissance de l’équipe.

Certains fans pensent maintenant que le MCU pourrait lui enlever la famille de Hawkeye de manière très tragique. Lisez la suite pour en savoir plus sur certaines des théories déchirantes qui circulent sur les réseaux sociaux.

Hawkeye était à l’origine un méchant

Comme mentionné ci-dessus, Hawkeye est l’un des super-héros les moins focalisés sur le MCU. Chaque fois qu’un fan de Marvel Comics est invité à nommer son super-héros préféré, il ne nommerait probablement pas Hawkeye par-dessus la tête.

Marvel Comics se concentre davantage sur de grands noms tels que Captain America, Iron Man et Hulk et moins sur Hawkeye. C’est probablement parce que les compétences de Hawkeye sont moins super comparées à celles de ses collègues Avengers tels que Vision et Thor.

Alter ego de Hawkeye, Clint Barton est loin d’être intéressant en plus de son travail de super-héros tirant des flèches à l’arc. Chaque fois que Hawkeye ne tire pas et ne combat pas les méchants, il est juste un gars ordinaire menant une vie ordinaire.

Bien que les films récents dépeignent Hawkeye comme un super-héros et un protagoniste, les bandes dessinées originales de Marvel signifiaient qu’il était un méchant. Quand il est apparu pour la première fois dans Tales of Suspense # 57, Hawkeye est apparu comme l’antagoniste de l’histoire. Il a repris son scénario de méchant pour deux autres numéros de la bande dessinée avant de se tourner vers le côté clair.

Hawkeye a eu plusieurs relations amoureuses avant de devenir père de famille

Dans les bandes dessinées, Hawkeye avait plusieurs affiliations romantiques avant de s’installer. Dans presque tous les films MCU, il est sous-entendu que Hawkeye et Black Widow ont eu plus qu’une amitié dans le passé.

Bien que Hawkeye soit tombé amoureux de Black Widow, leur relation dans les bandes dessinées est bien plus sombre que la plupart des fans voudront bien l’admettre. Elle l’a utilisé pour faire son sale boulot, y compris pour les Russes.

Hawkeye était également impliqué de manière romantique avec la guêpe dans les bandes dessinées, bien qu’il s’agisse d’un ajout récent dans les films. Selon Screen Rant, Hawkeye était mariée à Mockingbird avant de se sacrifier pour le protéger. Dans Avengers: Âge d’Ultron, Hawkeye emmène les Avengers à sa place hors de la grille. Ses collègues n’ont aucune idée qu’il a une famille, mais Hawkeye explique qu’il devait assurer leur sécurité.

Barton et sa femme se sont rencontrés lorsqu’il a rejoint le SHIELD Nick Fury les a mis hors de la grille pour leur sécurité. Le couple a fini par avoir deux enfants et en attend un troisième. Il a nommé Black Widow, Natasha comme tante honoraire des enfants. Pendant le temps, sautez Avengers: Guerre d’infini, Barton perd sa famille après que Thanos ait effacé la moitié de la population humaine de la terre.

Les fans ont des théories sur la façon dont le MCU pourrait retirer la famille de Hawkeye de l’image

Comme tout autre super-héros du MCU, Hawkeye recevra un aperçu détaillé de son voyage dans le MCU et en tant que super-héros et justicier à l’arc. À l’origine, Jeremy Renner était censé jouer dans un film autonome basé sur son personnage Hawkeye.

Cependant, Kevin Feige a décidé de transformer l’histoire du personnage en une série limitée. Les acteurs et l’équipe de la série ont commencé à tourner fin novembre 2020. Selon certains fans de Reddit, les créateurs de la série devront trouver un moyen de retirer la famille de Barton de la série, et certaines des théories présentées sont déchirantes.

Certains fans ont déclaré que les écrivains devraient faire de la place pour un divorce entre Barton et sa femme, Laura. Un fan a déclaré: «Peut-être que sa femme ne comprendra pas particulièrement son comportement pendant le saut dans le temps», ce qui implique que le couple pourrait finir par se séparer.