Astuces et objets de posture pour éviter les maux de dos: ce qui est vrai et qu’est-ce qu’un mythe

Au cours de l’année dernière, le télétravail est entré dans nos vies de manière massive et il semble qu’il l’a fait pour rester. Même ceux qui sont restés assis dans un bureau pendant huit heures ont remarqué que le travailler à domicile signifie des niveaux plus élevés de mode de vie sédentaire. Le fait de moins bouger et de ne pas toujours avoir une place convenable peut influencer le fait que nous ayons plus de douleurs dans le dos.





Pour essayer d’éviter ces désagréments ou réduire l’effet que le travail devant l’ordinateur a sur notre corps, nous pouvons trouver de nombreuses astuces et objets qui indiquent la puissance. aidez-nous à ressentir moins de douleur. Certains d’entre eux font partie de la pratique de sécurité au travail de nombreuses entreprises, comme s’asseoir d’une manière spécifique, les yeux à la bonne hauteur par rapport à l’écran ou les pieds sur un repose-pied. Mais il y a aussi d’autres trucs comme utiliser des fitballs comme sièges, utiliser des correcteurs de posture ou mettre une balle entre la chaise et nous.

Pour savoir si ces options fonctionnent vraiment et quelles mesures efficaces nous pouvons faire, nous avons discuté avec le Dr Isabel Pantín, Traumatologue spécialisé dans le dos et membre de l’unité de colonne de Clínica CEMTRO et avec Adrian Porto, un expert en physiothérapie.

Ce que nous considérons comme de mauvaises postures ou des postures inappropriées

L’essentiel est de savoir ce que nous entendons exactement par «mauvaises postures» afin de pouvoir reconnaître quand et comment nous les subissons. Compte tenu de cela, le Dr Pantín souligne qu ‘ »en général, ils sont considérés mauvaises postures celles qui ne sont pas anatomiques ou physiologiques pour une certaine activité« .

En ce qui concerne le dos, Pantín explique que pour la colonne vertébrale, ils sont mauvais « ceux qui modifient les courbes normales du même, qui doit être convexe vers l’avant dans la région cervicale et lombaire et convexe vers l’arrière dans la région dorsale. « De la même manière, cela indique que ceux qui favorisent les asymétries, à la fois en position assise et debout, sont également incorrects.

Pendant ce temps, le physiothérapeute Porto précise que « ce n’est pas tant qu’il y a de mauvaises postures en tant que telles, mais que cela pourrait être considéré comme toute posture statique que nous maintenons pendant une longue période temps ».

Les objets et astuces sont-ils efficaces pour améliorer la posture ou non?

La question que nous pouvons nous poser est de savoir si, pour nous aider à avoir une bonne posture et à ne pas tomber dans ces postures non anatomiques indiquées par le Dr Pantín, existe-t-il un truc ou un objet qui fonctionne. En ce sens, le spécialiste indique que «maintenir une posture correcte nécessite l’activation de plusieurs systèmes et des muscles toniques ou antigravités. « Lorsque cela ne se produit pas, parce qu’il est stressé par des postures anormales ou qu’il n’a pas l’aide des muscles phasiques, des contractures peuvent apparaître.

«Le muscle se contracte beaucoup et se détend mal», décrit Pantín, quelque chose qui finit par générer des douleurs musculaires et altérer l’action sur les articulations, favorisant les lésions cartilagineuses (arthrose). Il « stresse et blesse également les ligaments et les tendons dépendants de ces muscles », selon le spécialiste, ce qui est connu sous le nom de laxité et tendinite.

Pouvons-nous nous aider avec quelque chose pour favoriser le maintien d’une posture correcte? Le médecin souligne qu’il y a des choses qui peuvent nous influencer ou nous aider: « il est toujours préférable d’utiliser des aides qui font travailler nos muscles activement«Le fitball serait l’une de ces options car s’asseoir sur ces balles gonflables nous obligerait à maintenir l’équilibre grâce à l’activation musculaire.

Porto souligne que le fitball peut être particulièrement efficace car ce n’est pas une surface stable nous oblige à changer constamment de position, nous ne pouvons donc pas rester statiques dans la même position pendant longtemps.

Avec des correcteurs de posture ou des ceintures, le Dr Patín nous dit que leur utilisation, si elle est faite, pourrait être ponctuelle. Il les recommande dans les longues heures de travail pendant certaines périodes ou «chez les personnes âgées qui ne sont pas capables de gagner suffisamment de masse musculaire avec l’exercice».

« L’utilisation de la ceinture ne serait pas nécessaire si nous ne présentons pas de douleur, Précise Adrián Porto. Et c’est que, selon le professionnel, la ceinture quand on la met a stabilisé notre dos et fait la fonction de notre muscle. Si nous l’utilisons régulièrement, nos muscles travailleront moins car la ceinture agirait pour eux et cela leur coûtera plus cher de travailler sans elle. Son utilisation est intéressante dans les moments de douleur aiguë ou pour nous maintenir actifs car «à ce moment-là, elle nous permet de nous stabiliser et nous permet de faire notre travail», explique Porto.

Cependant, le physiothérapeute ne recommande pas l’utilisation de correcteurs de posture que l’on peut trouver dans divers magasins. « Ils peuvent corriger votre posture au moment où vous la mettez, mais dès que vous l’enlevez, vous reviendrez à votre posture habituelle », explique Porto. Cela nous empêcherait de travailler nos muscles puisque le correcteur fait le travail pour eux et peut conduire à une atrophie supplémentaire.

En général, l’expert ne recommande l’utilisation d’aucun élément extérieur qui nous immobilise, sauf dans des moments précis où la douleur ne nous laisse pas faire notre travail. Le spécialiste ne trouve également aucune utilité à l’utilisation d’une boule entre le dossier et la chaise et d’autres remèdes similaires.

Quelles sont les chances d’améliorer efficacement notre posture et comment le faire

Le professionnel de la traumatologie nous dit que l’amélioration de notre posture corporelle est importante car elle nous aidera à éviter de subir des blessures au système locomoteur. Mais pas seulement cela, mais à long terme, cela influencera notre qualité de vie. Le médecin est optimiste et nous assure qu’il est possible d’améliorer notre posture avec de bonnes informations professionnelles et avec répétition des exercices de rééducation posturale qui aident à automatiser la posture correcte.

Le Dr Pantín nous en donne directives que nous pouvons mettre en œuvre de manière simple:

Maintenir des postures anatomiques pour différentes activités

Évitez de déplacer le poids du corps d’un seul côté, en mettant la tête en avant et en soulevant les épaules

Adoptez des postures de sécurité semi-accroupies pour ramasser ou déplacer des poids.

En position assise, restez debout et sans croiser les jambes.

Évitez de dormir sur le ventre.

Maintenez un poids corporel adapté, des muscles tonifiés et élastiques. L’exercice physique nous aidera.

Recevez de bons conseils professionnels

Porto recommande également de faire de l’exercice physique pour renforcer les muscles de notre dos et de notre cou. De plus, cela indique que le moyen le plus efficace d’éviter la douleur associée à la posture est le ne pas rester statique dans la même position pendant longtemps. Pour ce faire, il suggère de changer régulièrement de position, de faire de courtes promenades, de se lever ou de bouger le cou et les bras. Dans le cas où nous avons un travail très sédentaire, la recommandation est compenser en faisant d’autres activités physiquesComme marcher pour aller aux courses ou prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur.

