‘RHOA’: Sherri Shepherd applaudit au Kenya Moore After Shade sur ‘WWHL’

Kenya Moore de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta est l’un des acteurs les plus louches que la série ait vu. La diva des produits capillaires peut garder rancune et elle en a apparemment eu une contre Sherri Shepherd. Quand l’ancien La vue co-animateur et Moore ont joué sur Regardez ce qui se passe en direct en 2014, leur temps n’a pas laissé une impression durable. Après que Moore ait récemment ombragé Shepherd, ce dernier ne s’est pas retenu et a applaudi.

Kenya Moore et Sherri Shepherd | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Qu’a dit Kenya Moore?

La nouvelle saison de RHOA vient d’être créé sur Bravo ces dernières semaines. Andy Cohen avait Moore comme invité dans un épisode récent pour parler de son passage dans la série. Célébration de 2000 épisodes de WWHL, certaines pièces emblématiques avaient des questions louches pour l’ancienne reine de beauté de ses moments dans le club-house.

Quand est venu le temps du lapin dont Lisa Rinna Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills a donné à la fille de Kim Richards de poser une question, les choses sont devenues intéressantes. Le lapin enveloppé de saran a demandé à Moore à côté de quel ancien invité elle ne voudrait plus jamais s’asseoir.

«Sherri Shepherd,» répondit Moore sans hésitation. «C’était probablement l’une de mes pires apparitions parce que je pensais qu’elle essayait de reprendre la série. Elle était très arrogante… donc Sherri.

Cohen a noté que Shepherd appelait Moore Kendra presque toute la nuit.

«Elle pensait qu’elle était toujours La vue et elle ne savait pas qu’elle avait apparemment été congédiée », a ajouté Moore.

Comment Sherri Shepherd a-t-elle réagi?

Après l’apparition de Moore sur WWHL, Shepherd a pris à son spectacle Dish Nation pour adresser l’ombre.

«C’était tellement drôle parce que j’essayais de me souvenir quand je l’ai fait Regardez ce qui se passe en direct avec Kendra», Dit Shepherd, disant sciemment que le nom de Moore était faux. «J’essayais de me souvenir et je souhaite Kendra pourrait me payer pour m’en soucier comme si elle avait payé ces mecs pour être son petit ami après la saison 10 avant qu’elle ne soit virée de RHOA. »

Shepherd n’avait pas fini et avait plus à dire. Elle a rappelé à Moore que lorsqu’elle était sur le talk-show ABC, les cotes d’écoute étaient énormes et n’auraient pas été aussi élevées depuis son départ.

«Oh, je me souviens d’avoir pris le relais parce qu’il vous a fallu tellement de temps pour avoir une pensée hors de votre tête, j’ai dû remplir l’espace,» Shepherd a continué sa fête de l’ombre. «Avant de partir La vue, nous avons remporté notre premier Emmy Kendra, et les notes n’ont jamais été aussi élevées depuis. Voilà Kendra, passez une bonne journée. J’ai juste tellement à faire Kendra, Je travaille sur Dish Nation, J’ai mon autre émission, j’écris un livre. C’est tellement dans ma tête Kendra, mais je veux que vous passiez une très belle journée.

La co-star de Moore, Porsha Williams, est également co-animatrice sur Dish Nation et fut surpris par toute l’ombre venant de Shepherd.

« Le festival de l’ombre revient et fort bébé », a déclaré Williams.

Moore n’a pas réagi aux remarques de Shepherd depuis. Cependant, vous pouvez en savoir plus sur Moore sur Les vraies femmes au foyer d’Atlanta le dimanche soir à partir de 20 h HE sur Bravo.