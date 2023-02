Anson Mount réagit à Star Trek: Strange New Worlds Critics Choice Super Award Nomination

Le mercredi 22 février, Mont Anson a réagi à sa nomination pour une nomination au Critics Choice Super Award dans la catégorie du meilleur acteur dans une série de science-fiction / fantastique, une série limitée ou un film conçu pour la télévision sur Twitter. Mount a été nominé pour sa performance en tant que Cowboy Captain Christopher Pike dans la première saison de Star Trek : d’étranges nouveaux mondes. « Un immense honneur. Merci », a tweeté Mount en réponse à l’annonce de sa nomination pour le prix.





Ce n’est pas la seule nomination aux Critics Choice Super Awards pour De nouveaux mondes étranges. La première saison est également nominée pour un Critics Choice Super Award dans la catégorie Best Sci-Fi/Fantasy Series, Limited Series ou Made-For-TV Movie.

Tour d’horizon de la science-fiction des Super Awards des Critics Choice

Mount fera face à une concurrence presque aussi médiatisée que le pic de cheveux de Pike sur De nouveaux mondes étranges. Cela inclut Samuel L. Jackson dans Les derniers jours de Ptolémée GrayChiwetel Ejiofor à L’homme qui tomba sur terreMatt Smith dans Maison du DragonDiego Luna dans Andoret Adam Scott dans Rupture.

L’acteur Jeffrey Hunter a créé le rôle de Pike dans l’épisode pilote original non diffusé pour CGU, « La cage. » Des images d’archives de cet épisode ont été recoupées et présentées dans une histoire de cadre nouvellement tournée mettant en vedette le capitaine James T. Kirk (William Shatner) pour le CGU épisode en deux parties de la saison 1, « La Ménagerie ». Dans l’histoire du cadre, Sean Kenney a joué le rôle du capitaine de flotte cicatrisé et paralysé Pike.

Dans les films Kelvin Timeline dans lesquels Pike apparaît, Star Trek (2009) et Star Trek : dans les ténèbres (2013), le personnage est interprété par Bruce Greenwood.

Mount a créé le rôle dans Star Trek : Découvertede la deuxième saison, dans laquelle Pike a pris le commandement du Découverte de l’USS après la mort de l’ancien capitaine du vaisseau, Gabriel Lorca (Jason Isaacs). Dans Découvertefinale de la saison 2, Pike a repris le rôle de commander le Entreprise.

Pendant ce temps, les autres émissions nominées dans la catégorie Meilleure série de science-fiction / fantastique, série limitée ou film conçu pour la télévision aux côtés De nouveaux mondes étranges inclure Andor, Pour toute l’humanité, Maison du Dragon, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoiret Choses étranges.

De nouveaux mondes étranges met également en vedette Rebecca Romijn comme Una Chin-Riley, Ethan Peck comme Spock, Celia Rose Gooding comme Nyota Uhura, Jess Bush comme infirmière Christine Chapel, Melissa Navia comme Erica Ortegas, Christina Chong comme La’An Noonien-Singh, Babs Olusanmokun comme docteur M ‘Benga, Bruce Horak en tant qu’ingénieur en chef Hemmer, André Dae Kim en tant que chef du transporteur Kyle, Dan Jeannotte en tant que Sam Kirk, Gia Sandhu en tant que T’Pring, Jennifer Hui en tant qu’enseigne Christina, Rong Fu en tant que Jenna Mitchell, Sage Arrindell en tant que Rukiya et Alex Kapp en tant que USS Entreprise Ordinateur.