Skater XL a maintenant une intégration de mod communautaire, apportant beaucoup de nouveau contenu

Patineur XL est un jeu fortement axé sur la créativité. Les joueurs peuvent s’exprimer de toutes sortes de manières avec l’environnement environnant et les astuces qu’ils apprennent à maîtriser. Tout cela ressemble à une expérience immersive, parfaitement aidée par des commandes réalistes. Pour ces raisons, Patineur XL a pris comme une traînée de poudre. Cela permet au genre de patinage de bien se faire de bien des façons.

Cette simulation de patinage est sur le point de permettre aux skateurs de devenir encore plus créatifs car l’intégration des mods de la communauté est maintenant officiellement en ligne sur plusieurs plates-formes, y compris Xbox One, PS4 et PC. C’est une fonctionnalité très demandée et Easy Day Studios l’a livrée. Ils savaient que cet ajout ouvrirait les choses du point de vue de la personnalisation.

Il contient des tonnes de contenu communautaire, notamment de nouveaux parcs, des planches à roulettes, des vêtements, des coiffures et des tatouages. Le patinage a toujours été un sport et un passe-temps axés sur l’expression de soi. Il n’y a pas de bonne façon de patiner. Seul le potentiel illimité qui est dans l’œil du patineur. Cela l’a rendu aimé par beaucoup.

Le sentiment de personnalisation transparaît certainement avec tout le nouveau contenu de la communauté qui est maintenant disponible. Les joueurs peuvent devenir le créateur ou le consommateur, selon leur choix personnel. Vous pouvez consacrer votre cœur et votre âme à créer quelque chose d’unique à découvrir.

Si vous souhaitez simplement parcourir les collections de la communauté pour améliorer vos propres expériences de patinage personnelles, ce n’est pas grave non plus. Dans tous les cas, l’équipement et les cartes des mods communautaires devraient s’ouvrir Patineur XL comme jamais auparavant.

Ce n’est que la pointe de l’iceberg, mais vous pouvez avoir une idée des goodies qui arrivent dans le jeu dans la bande-annonce ci-dessus. Il semble que choisir un élément de mod communautaire n’est pas si difficile non plus. Une fois que vous avez trouvé quelque chose que vous aimez, vous pouvez simplement cliquer sur le lien de téléchargement et en quelques secondes, ce sera à vous pour la prise.

Il semble également que le développeur Easy Day Studios ait créé un moyen assez pratique de parcourir les mods de la communauté, avec des catégories que les joueurs peuvent parcourir jusqu’à ce qu’ils trouvent quelque chose qui leur plaise.

Tout cela est une nouvelle incroyable si vous avez été Patineur XL ventilateur. Si vous n’avez pas sauté dans l’authentique train de patinage, c’est le moment idéal. Vous pouvez vous attendre à plus de bonté du mod communautaire à partir de maintenant. Cela fait de cette simulation de patinage le cadeau qui continue de donner. C’était déjà génial, mais maintenant cela met en évidence une communauté partagée qui vous donne d’autant plus de raisons de revenir.