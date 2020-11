Quando Rondo s’adresse au roi Von Killing à la fin de l’histoire

L’homme de Quando Rondo, Timothy Leeks, a été arrêté pour avoir tiré et tué King Von dans un parking d’un club d’Atlanta.

Les poireaux ont ouvert le feu peu de temps après que Von eut la tête froide de Rondo.

« Du sang sur ton frère par terre, tu vas ramasser ton homme

Putain de droit, nous crions à la légitime défense, il n’aurait jamais dû me mettre la main

Regardez les images, c’est toute la preuve, voyez-vous que les mecs de la chatte n’auraient pas dû me courir dessus

Qui a dit que je me cachais? Je roule toujours avec ces groupes sur moi

Et pour remettre les pendules à l’heure, je n’ai jamais eu de spectacle à l’intérieur du A

Des millions sur ma tête, c’est ce qu’ils disent

C’est tout ce que tu as, salope, fais huit, « rappe Rondo.