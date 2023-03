Rhea Seehorn de Better Call Saul partage sa théorie sur l’avenir de Kim et Jimmy

L’année dernière, le Breaking Bad série dérivée Tu ferais mieux d’appeler Saul a pris fin après six saisons. Tout en résumant l’histoire qui s’est déroulée dans les années qui ont précédé Breaking Bad commencé, la finale a également mis un terme aux personnages de Jimmy McGill (Bob Odenkirk) et Kim Wexler (Rhéa Seehorn). Contrairement à la plupart des autres personnages, leur destin ultime était encore inconnu avant qu’il ne soit révélé que le premier passera les 86 prochaines années en prison – mais avec le respect et le pardon du second, l’amour de sa vie.





Ce qui se passe après la finale reste un mystère, et c’est ainsi que le Tu ferais mieux d’appeler Saul les producteurs le voulaient. C’est aux téléspectateurs de décider si la visite de Kim à Jimmy dans la prison fédérale est sa façon de le voir une dernière fois pour lui dire au revoir avant de continuer sa vie pour de bon, ou si c’est le début des deux qui maintiennent à nouveau une sorte de relation , même des côtés opposés des murs de la prison. Mais tout en parlant avec Rich Eisen dans une nouvelle interview, Seehorn a partagé sa propre théorie sur ce qui se passera ensuite. En tant que ventouse pour la romance, elle pense que les deux travaillent pour obtenir une réduction de peine pour Jimmy et que les deux tirent le meilleur parti de leur nouvelle relation, malgré ses défis.

Comme Seehorn l’a dit lors de la Spectacle Rich Eisen entretien:

« Je suis un romantique sans espoir, donc même si je sais que la série… Peter (Gould) a cloué la fin dans la mesure où, ‘Je veux que leur vie continue, et qu’ils continuent à se poser des questions, le public .’ Et j’ai dit: ‘Eh bien, je pense que tu as fait ça, mais je suis une romantique sans espoir, donc si quelqu’un me demande, je dirai qu’elle essaie définitivement de trouver un moyen de réduire sa peine. »





Une fin alternative taquine davantage la relation continue de Kim et Jimmy

AMC

Dans l’épisode réel, Kim jette un dernier regard sur Jimmy avant de s’éloigner de la prison après leur visite. Avant de quitter sa vue, Jimmy lui montre les pistolets à doigt, un retour au bon vieux temps où ils s’amusaient ensemble des années auparavant. Seehorn dit à Eisen qu’il y avait une autre prise où Kim renvoie les pistolets à Jimmy, mais le co-créateur Peter Gould craignait que cela fasse croire à certains téléspectateurs que cela signifiait que Kim était revenue à ses manières d’escroquer.

« Je ne pense pas qu’elle arnaque. Nous avions, vous savez, les pistolets à doigt? Nous avons tiré sur moi en les rendant, et ils l’ont retiré. Au début, j’étais vraiment triste, puis Peter et Vince (Gilligan) ont dit: ‘ Eh bien, il était important pour nous qu’elle ne donne pas l’impression qu’elle venait de revenir. Vous savez, un pneu de voiture vient de retourner dans l’ornière. Elle est différente. Elle a changé pour toujours. Et elle pourrait vraiment revenir à la pratique du droit, et trouver comment faire quelque chose à ce sujet, mais ce ne sera pas en arnaquant cette fois. »

Kim travaille peut-être à faire sortir Jimmy de prison plus tôt, mais qu’en est-il de leur vie amoureuse entre-temps ? Seehorn n’est pas tout à fait sûre, mais elle a une idée.

« Je ne sais pas. Visites conjugales ?

Comme il n’est pas prévu de faire d’autres retombées dans ce monde, les fans ne le sauront peut-être jamais avec certitude. Pendant ce temps, Seehorn devrait retrouver Gilligan pour leur prochaine série. Pas encore intitulée, la série de science-fiction est en préparation sur Apple TV et a déjà reçu une commande de deux saisons.