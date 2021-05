Zack Snyder a écrit un troisième film 300

Zack Snyder a révélé qu’il avait écrit un troisième film pour le 300 séries.

Le joueur de 55 ans a co-écrit et réalisé le premier opus, qui a été publié en 2006, et a écrit et produit la suite la moins réussie. 300: la naissance d’un Empire, sorti en 2014.

Warner Brothers lui a récemment chargé d’en faire une trilogie, mais malheureusement, le studio n’a pas opté pour le résultat final, selon Snyder.

Snyder a déclaré que Warner Bros. n’était pas enthousiasmé par ce qu’il avait écrit. Crédit: PA

Parler à la liste de lecture Quatrième mur podcast, il a déclaré: « Je ne pouvais tout simplement pas vraiment me mettre les dents dessus. Au cours de la pandémie, j’ai passé un accord avec Warner Brothers et j’ai écrit ce qui allait être essentiellement le dernier chapitre de 300.

« Mais quand je me suis assis pour l’écrire, j’ai en fait écrit un film différent. J’écrivais ce truc sur Alexandre le Grand, et ça s’est juste transformé en un film sur la relation entre Hephaestion et Alexander.

« Cela s’est avéré être une histoire d’amour. Donc ça ne cadrait vraiment pas avec le troisième film. »

Gahhh, ne détestez-vous pas juste quand vous vous asseyez pour écrire le troisième et dernier film d’une franchise sanglante et que vous finissez par écrire une histoire d’amour sanglante?

Pourtant, même s’il n’a peut-être pas répondu au mémoire, Snyder estime que c’est en fait un accident très heureux.

Il a ajouté: « Mais il y avait ce concept, et il est sorti vraiment super. Il s’appelle Sang et cendres et c’est une belle histoire d’amour, vraiment, avec la guerre.

« J’aimerais le faire, [Warner Bros.] a dit non … vous savez, ils ne sont pas de grands fans de moi. C’est comme ça. »

Donc, s’il y a d’autres studios intrigués par un cocktail d’histoire d’amour / guerre, ils voudront peut-être contacter Zack.

45secondes.fr a contacté Warner Bros. pour un commentaire.

Il vaut peut-être mieux éviter la trilogie.

Le premier film était plus populaire que la suite. Crédit: Warner Bros Pictures

Le film OG mettant en vedette Gerard Butler dans le rôle du roi Leonidas a été un succès commercial – et bien que certains critiques le jugent à la fois exagéré et trop simpliste – il a eu des moments marquants (« CECI! EST! SPARTA! ») Et a été largement considéré comme être une montre agréable.

La suite a été moins bien accueillie et n’a qu’une note de 45% sur Rotten Tomatoes.

Le critique de cinéma Mark Kermode a écrit: « Compte tenu du niveau de carnage, il est étonnant de voir à quel point tout cela parvient à être morne, avec des visuels de jeux informatiques et Continuer dialogue conspirant à rendre tout mort dans l’eau. «