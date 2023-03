Trouver un ouvre-boîte à Sons of the Forest – Emplacement et carte

Dans Fils de la forêt vous le trouverez encore et encore boîtes de conserve, qui, cependant, ne peut pas être ouvert sans l’outil approprié. Sans surprise, vous devez d’abord ouvre-boîte (Can Opener) dans le monde du jeu pour pouvoir manger la délicieuse nourriture pour chat à l’intérieur. Mais où trouver exactement l’ouvre-boîte ?

Emplacement de l’ouvre-boîte

Le ouvre-boîte se trouve devant une grotte de glace sur le Côté ouest de la montagne enneigéetrès proche de l’un des points d’apparition d’un étang gelé avec deux traîneaux détruits dessus.

Juste en face de l’entrée de la grotte, vous rencontrerez un petit camp composé de deux tentes rouges. A quelques mètres à droite, l’ouvre-boîte se trouve discrètement sur le sol à côté de la deuxième tente. Il est donc assez facile de le rater si vous ne savez pas exactement où chercher.

L’ouvre-boîte est dans les montagnes. © Endnight Games/45secondes.fr

Vous pouvez également trouver des ressources supplémentaires ici, telles que des cordes, une bâche, des médicaments, de l’argent et des bouteilles de vodka. Il y a aussi une boîte de conserve près des traîneaux. N’oubliez pas d’explorer la grotte de glace à proximité. C’est très petit, mais au moins vous trouverez plusieurs caisses en bois à l’intérieur. Ouvrez-le et vous pourrez mettre des boîtes de conserve dans votre inventaire.

L’ouvre-boîte est assez facile à manquer. © Endnight Games/45secondes.fr

Avis: Comme mentionné précédemment, vous pouvez apparaître près de la grotte après avoir commencé une nouvelle partie. Dans ce cas, vous n’avez qu’à suivre l’étroit ruisseau qui monte vers la montagne, qui vous mènera directement à la grotte et aux tentes.

Comment utiliser l’ouvre-boîte ?

Maintenant que vous avez l’ouvre-boîte dans Sons of the Forest, vous vous demandez peut-être comment l’utiliser pour ouvrir des boîtes de conserve ?

Pour ce faire, ouvrez votre inventaire et sélectionnez l’option « Combiner » pour l’ouvre-boîte, qui se trouve directement à gauche. Maintenant, cliquez sur « Combiner » avec une boîte de conserve. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le symbole d’engrenage et l’ouvre-boîte ouvrira la boîte, vous donnant enfin la nourriture consommable pour chat. La nourriture va dans votre inventaire et peut être consommée à tout moment. Nous souhaitons un bon appétit.

Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur l’icône d’engrenage. © Endnight Games/45secondes.fr