Cillian Murphy subit une transformation de perte de poids pour un nouveau rôle

Le Peaky Blinders star a récemment été photographiée visiblement élancée sur le tournage de Oppenheimer à Princeton, New Jersey, États-Unis.

Le film verra Murphy collaborer à nouveau avec le réalisateur Christopher Nolan, le couple ayant déjà travaillé ensemble sur Le Chevalier Noir trilogie, Création et Dunkerque.

Parlant du rôle plus tôt cette année, Murphy, 45 ans, a déclaré à Esquire : « C’est la première fois qu’il est [Nolan] me jeter en tête, ce qui me choque encore un peu, mais je suis ravi.