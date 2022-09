La bande-annonce d’Amsterdam met en lumière le casting stellaire

La dernière bande-annonce du mystère comique de la période à venir, Amsterdam, met en lumière le casting stellaire du film. Dirigé par le trio primé de la liste A Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington, les images révèlent un peu plus de ce qui Amsterdam impliquera. Bien que pas trop. Vous pouvez consulter la dernière bande-annonce de Amsterdam dessous.

La dernière bande-annonce s’intitule Des noms, et est une gracieuseté de la chaîne YouTube officielle de 20th Century Studios. Les images se concentrent sur les trois acteurs principaux, Christian Bale, lauréat d’un Oscar, dans le rôle de Burt, Margot Robbie, nominée aux Oscars, dans le rôle de Valerie, et John David Washington, nominé aux Golden Globe, dans le rôle de Harold, qui incarnent trois amis, un médecin, une infirmière et un avocat, qui deviennent les principaux suspects d’un meurtre à Amsterdam dans les années 1930.

« Nous devons effacer nos noms », a déclaré le personnage de Bale, Burt, dans la bande-annonce. Il y a eu beaucoup de mystère autour d’Amsterdam et de ce que cela impliquera, avec cette dernière séquence offrant un aperçu supplémentaire de ce que nous pouvons attendre de cette comédie policière. Il est révélé que la victime du meurtre que Bale, Robbie et Washington se retrouvent accusés d’avoir tué « a été tuée à cause de quelque chose qu’ils avaient vu ». Un dialogue plus approfondi révèle que le crime pourrait impliquer une « organisation qui veut gouverner le monde ».

Alors que les trois amis plongent de plus en plus profondément dans le mystère, le personnage de Robbie, Valérie, est vu en train de dire « Espérons que cela se passe bien », faisant sans aucun doute référence à une tentative risquée et probablement quelque peu loufoque d'effacer leurs noms.





Amsterdam A amassé un casting stellaire aux côtés de Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington

Ateliers du 20ème siècle

Dirigé par Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington, Amsterdam a amassé un casting de soutien stellaire. Aux côtés de ce trio A-list, Amsterdam mettra en vedette Chris Rock (Spirale : extraite du livre de Saw), Anya Taylor Joy (L’homme du nord), Zoé Saldaña (Gardiens de la Galaxie, Avengers : Endgame), Mike Myers (Austin Powers : l’homme mystérieux international), Michaël Shannon (Train à grande vitesse), Timothée Olyphant (Il était une fois à Hollywood), Andrea Riseborough (Possesseur), Taylor Swift (Chats), Matthias Schoenaerts (La vieille garde), Alessandro Nivola (Les nombreux saints de Newark), Rami Malek (Pas le temps de mourir), et Robert De Niro (L’Irlandais).

« Amsterdam, le dernier film du célèbre scénariste/réalisateur David O. Russell, est un conte fascinant et richement complexe qui mêle brillamment faits historiques et fiction pour une expérience cinématographique opportune », indique un communiqué officiel du studio à propos du projet. L’épopée policière originale de 20th Century Studios et de New Regency à propos de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’un des complots secrets les plus choquants de l’histoire américaine. »

Réalisé, produit et écrit par David O. Russell (Silver Linings Playbook, American Hustle, The Fighter), Amsterdam retrouve le cinéaste aux commandes de son premier projet en sept ans, son dernier projet étant le biopic de 2015, Joie, avec Jennifer Lawrence. Cet écart s’est produit au milieu de multiples accusations concernant sa conduite et ses manières abusives pendant le tournage ainsi que dans sa vie personnelle.

Amsterdam est prévu pour être publié aux États-Unis le 7 octobre 2022 par 20th Century Studios.