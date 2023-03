Deadpool 3 et Blade commenceront le tournage le même jour

Les prochains films de Marvel Studios, »Dead Pool 3 » et »Lame » devraient commencer la production le même jour selon de nouveaux rapports. Les tranches appartenant à l’univers cinématographique Marvel commenceront à tourner le 1er mai avec le tournage de « Deadpool 3 » à Vancouver, au Canada et « Blade » à Atlanta et à la Nouvelle-Orléans.

De courts synopsis des deux films ont également été publiés, celui de « Deadpool 3 » disant simplement « Un autre chapitre de la série torride, violente et, bien sûr, hilarante de Deadpool ». Par contre, le synopsis de »Blade » donne un peu plus de contexte au personnage :

» Il est connu pour être un chasseur de vampires mi-mortel, mi-immortel qui essaie de débarrasser le monde des vampires afin de venger sa mère, qui a été tuée par un vampire lorsqu’elle lui a donné naissance », ce synopsis confirme que la version MCU du personnage conservera son origine de bande dessinée.

Le film »Blade » servira de finale à la phase 5 du MCU, qui a récemment débuté avec la sortie de »Ant-Man and the Wasp: Quantumania ». Avec » Deadpool 3 » étant le début de la phase 6, étant le dernier chapitre de la saga multivers. » Blade » devait commencer la production à la fin de 2022, mais a été retardée car le réalisateur d’origine Bassam Tariq avait quitté son poste.

Il a également été signalé qu’il y avait des différences créatives de la part de l’acteur principal Mahershala Ali, qui a été déçu par le scénario original du film. Michael Starrbury a ensuite rejoint le projet pour réécrire un nouveau scénario et remplacer l’ancien écrivain Stacy Osei-Kuffour.

Le troisième opus de »Deadpool 3 » verra ryan renolds et Hugh Jackman reprennent leurs rôles respectifs de Deadpool et Wolverine, l’acteur Patrick Stewart confirmant qu’il jouera à nouveau le professeur X des X-Men dans ce nouveau film, avec une nouvelle variante du personnage après être apparu dans » Doctor Strange in the Multiverse of Madness » ‘.

»Blade sortira le 6 septembre 2024 tandis que »Deadpool 3 » sortira en salles le 8 novembre de la même année.