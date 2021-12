Réunion de Harry Potter : le trio emblématique revient dans la salle commune de Gryffondor

HBO Max Harry Potter : Les retrouvailles fait ses débuts le jour du Nouvel An et avant sa première, la chaîne a publié un aperçu officiel du retour du trio emblématique de la distribution originale. Le trio, comprenant, l’homme lui-même, Harry Potter (Daniel Radcliffe), Ron Weasley (Rupert Grint) et Hermoine Granger (Emma Watson) assis dans une aura nostalgique de l’ancienne salle commune de Gryffondor. C’est la même pièce où le trio (et un certain nombre de personnages des films) ont partagé des moments d’amitié, conçu des plans et enfreint d’innombrables règles dans leur quête pour vaincre Voldemort et démêler des complots contre leur maison loin de chez eux, c’est-à-dire Poudlard. École de sorcellerie et de sorcellerie. L’affiche de premier regard du casting principal de la Harry Potter le film fait allusion à une conversation personnelle à table entre les acteurs entre eux sans hôte.

Plus tôt, HBO Max avait publié une bande-annonce officielle pour les retrouvailles, ainsi que la liste de tous les acteurs de la Série Harry Potter qui fera une apparition à la réunion. le Franchise Harry Potter, basé sur la série de livres du même nom de JK Rowling, a lancé avec succès son propre univers cinématographique partagé, appelé Wizarding World, comprenant une série supplémentaire de préquelles, Bêtes fantastiques, et une pièce primée, L’enfant maudit. Bien que la pièce n’ait jamais été adaptée au film, le réalisateur Chris Columbus, qui a réalisé le premier film de la franchise, La pierre philosophale, a exprimé son désir de réaliser un film basé sur cette pièce. Et maintenant, avec les retrouvailles à venir, il y aurait un autre ajout à ce monde magique.







Outre Emma Watson, Rupert Grint et Daniel Radcliffe, de nombreux acteurs seront présents à la réunion pour participer à des interviews et partager des souvenirs et des moments en coulisse de leurs expériences sur les plateaux de tournage de tous ces films. Les acteurs confirmés sont Tom Felton, Jason Isaacs, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Robbie Coltrane, Gary Oldman, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis et Evanna Lynch.

Dans un geste surprenant, HBO Max n’a pas inclus le créateur de la franchise et auteur des livres originaux, JK Rowling dans la liste des invités pour la réunion. L’écrivain a été constamment critiquée par les fans en raison de ses récentes publications sur les réseaux sociaux. Elle est toujours impliquée dans la franchise en tant que coproductrice et scénariste de Bêtes fantastiques films, dont le troisième volet sortira en 2022.

Harry Potter, au fil des ans, a acquis une immense popularité, et les films ont fait le personnage et le Monde des sorciers un phénomène international. La franchise représente désormais un total brut mondial de 7,7 milliards de dollars provenant de sorties en salles, ce qui la place parmi les franchises de films à succès comme Guerres des étoiles et Univers cinématographique Marvel. Les retrouvailles d’Harry Potter serait le deuxième événement spécial de HBO Max après celui de l’année dernière AMIS : La Réunion, qui a attiré de nombreux abonnés à la plateforme de streaming. Bien que ce ne soit pas le dernier projet de la franchise, cela ramènerait sûrement des souvenirs vieux de plusieurs décennies et examinerait sûrement l’héritage des histoires racontées par ces films.

Les retrouvailles d’Harry Potter sera diffusé exclusivement sur HBO Max le 1er janvier 2022.





