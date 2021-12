Alec Baldwin rejoint le casting et l’équipe de Rust pour contester les informations sur l’ensemble « unsafe »

Après l’accident mortel qui a coûté la vie à Halyna Hutchins en octobre, Alec Baldwin a publié une déclaration rejoignant le Rouiller acteurs et équipes solidaires. Ensemble, les différents membres du Rouiller L’équipe espère dissiper le récit selon lequel l’ensemble était dangereux et non professionnel. L’affirmation de la déclaration commune est qu’il n’y avait pas de problèmes majeurs avec la production avant l’accident.

« Nous souffrons de la perte de notre amie et collègue, Halyna Hutchins. Elle était, à bien des égards, au cœur de notre production et a perdu son âme chacun d’entre nous. Nous souffrons de la perte de notre unité, notre esprit et la perte de notre travail. Nous souffrons pour nos amis qui ont été ciblés par le public alors qu’ils sont eux-mêmes en deuil. Malheureusement, dans l’industrie cinématographique, il est courant de travailler sur des productions non professionnelles ou mouvementées pour acquérir de l’expérience et des crédits . Rust n’était pas l’un d’entre eux. Rust était professionnel. Nous reconnaissons qu’aucun ensemble n’est parfait, et comme toute production, Rouiller avait des domaines brillants et des domaines plus difficiles. Bien que nous soyons fermement aux côtés de nos syndicats et soutenons fermement la lutte pour de meilleures conditions de travail dans notre industrie, nous ne pensons pas que cet ensemble était une représentation du type de conditions contre lesquelles nos syndicats luttent.

La déclaration conteste ensuite les descriptions de Rouiller comme « lieu de travail chaotique, dangereux et exploiteur ». Baudouin et le Rouiller L’équipe affirme également que le récit détourne l’attention de ce qui compte le plus, à savoir la mémoire d’Halyna Hutchins et la nécessité de trouver « des alternatives modernes aux armes à feu et aux pratiques de sécurité obsolètes de l’industrie ». Cela fait écho à Baldwin appelant récemment les policiers à surveiller la sécurité des armes à feu sur les plateaux de tournage. La lettre, signée par 24 employés, conteste également les affirmations des « quelques membres mécontents » de l’équipe qui ont quitté le film avant l’accident. Ils notent que la majorité de l’équipe est restée, n’ayant jamais « ressenti le besoin de protester ou de démissionner ».

« Le moral de travail sur le plateau était élevé. Le rire et l’optimisme étaient courants parmi les acteurs et l’équipe. Du réalisateur aux assistants de production, tous les départements ont bien travaillé ensemble, collaborant et s’aidant mutuellement à atteindre des objectifs artistiques communs. Nous savions que nous étions produire du bon travail ; capturer de belles images et de superbes performances, et nous étions fiers de le faire. Le travail était dur, mais significatif. Nous avons été inspirés par la qualité du scénario et les performances de la distribution. L’éthique de travail d’Halyna était inspirante et nous travaillions au maximum de nos capacités pour soutenir sa vision. »

le Rouiller les acteurs et l’équipe demandent à nouveau aux gens de ne pas laisser les opinions de « quelques employés mécontents » affecter leur vision de l’ensemble de l’équipe. Il est ajouté qu’ils se soutiennent mutuellement et coopèrent avec les enquêteurs pour faire la lumière sur ce qui s’est passé. L’équipe demande également que les spéculations sur l’accident soient compatissantes jusqu’à la conclusion d’une enquête tout en remerciant ceux qui ont apporté leur soutien au lendemain de la tragédie.

Avec Alec Baldwin, le Rouiller les noms des acteurs et de l'équipe inclus dans les signatures sont David Stevens, Bryan Norvelle, Terese Davis, Thomas Gandy, Roman Gandy, Anna Williams, Monica Spendlove, Stacy Lockhart, Katya Luce, Devon Werkheiser, Tim Barrera, Emily Hayes, Jaden Potts, Jiji Hise , Cathy Harrison, Daniel Ornitz, Nicole Montoya, Luke Hussack, Chee Ho, Joe Heise, Emily Price, Matt Hemmer, Imani Caldwell, Isabel Langdale et Sweet Pea Kadis.









