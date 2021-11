La série animée Cartoon Network dont presque personne ne se souvient

G-star Jeans 5650 3d Relaxed Tapered 30 Antic Faded Lagoon

Ce style est fabriqué à partir de tissu denim Cradle to Cradle Certified™ Gold G Star, dont la chimie ne présente aucun risque pour les personnes et la planète. Le jean 5650 3D Relaxed Tapered 3D s'inspire des poses animées des musiciens de jazz jouant de la trompette. Au fait, les jambes pliées, un devant lisse et une jambe arrière plus ridée ont été obtenus au fil du temps. Nous avons décidé de créer cette silhouette déformée en appliquant nos principes de conception de denim 3D. Le dos montre une jambe 3D articulée avec un panneau d'insertion en forme. Doté d'une poche à monnaie préformée et de poches arrière qui font référence aux poches vintage qui ont été étirées au fil du temps. Les poches incrustées sont renforcées avec un rivet en cuir G Star RAW.Caractéristiques:Ceinture décontractéeLongue montéeCoupe ample au niveau des hanches, se rétrécit vers l'ourletPoches préformées à l'arrière et poche à monnaieRivet en cuir de marqueÉtiquette G Star RAW à l'arrière de la ceinture et de la poche avant en cuirCaractéristiques:En tissu:Kir Denim Bio 2.0 :Il s'agit d'une 3e édition du premier tissu denim Cradle to Cradle Certified™ Gold G Star au monde, initialement publié en février 2018. Cette version 2.0 est toujours une qualité unisexe avec une mise à jour de son poids et rafraîchie, plus dynamique caractère denim.Développé avec RFTPi Raw for the Planet Indigo, le procédé de teinture indigo le plus propre au monde, formulé en partenariat avec DyStar®, G Star et Artistic Milliners.Raw for the Planet Indigo utilise 15 % moins d'indigo, 70 % moins de produits chimiques, aucun sel et ne produit aucun sel par produit pendant le processus de réduction et de teinture, économisant ainsi de l'eau et laissant un effluent d'eau propre et recyclable.100% coton biologiqueLes fibres de coton biologique sont exemptes de pesticides toxiques et d'engrais chimiques. La culture du coton biologique contribue à améliorer la qualité des sols, prévient la contamination de l'eau et préserve la biodiversité. En choisissant le coton biologique, nous pouvons économiser jusqu'à 91 % d'eau.8 dip indigo, construction en sergé 3x1 à droite, denim de poids moyen 11,5 ozChimie textile sans risque pour l'homme et l'environnementLagune délavée antique :Indigo de ton moyen, fini avec des fondus plus clairs et des marques de destruction.Se soucier:40°C procédé douxNe pas javelliserNe pas sécher en machineFer moyenne température 150°CNe pas nettoyer à secSéchage en ligne à l'ombre