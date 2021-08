Quel a été le scandale qui a marqué la vie de Matt Damon ?

La course de Matt Damon il est dans toute sa splendeur. L’acteur est actif depuis des années au point qu’il est aujourd’hui l’une des stars les plus connues et les plus aimées d’Hollywood. Cependant, tant de célébrité n’a pas réussi à briser la barrière qu’il a lui-même mis entre sa vie privée et professionnelle après les scandales de 1997.

24 ans se sont écoulés, mais apparemment ces controverses ont été un grand apprentissage pour Matt Damon. Tout a commencé lorsque, lors du tournage de Chasse de bonne volonté, un film dans lequel il a joué aux côtés de Minnie Driver, a fini par tomber amoureux de sa costar au point qu’ils ont été confrontés à une relation amoureuse. Cependant, cette idylle n’a pas duré longtemps.

Matt Damon et Winona Ryder.



Et c’est précisément cette même rupture qui a conduit Damon à être ce qu’il est aujourd’hui : un acteur discret. Est-ce que la fin de la relation avec sa co-star d’alors était très exposée puisque tout indiquait qu’il avait été infidèle. C’est parce que, au début de 1998, il a commencé une relation avec Winona Ryder.

Cependant, cette relation n’a pas passé un bon moment en raison de la quantité d’exposition qu’ils ont eue au cours de leurs trois années de fréquentation. C’est pourquoi Matt lui-même a appris, et à ce jour il le maintient encore : il n’expose pas ses partenaires. « Je ne pense pas que je puisse tomber amoureux d’une célébrité en ce moment, car cela signifierait changer mon style de vie et j’aime que mon style de vie me semble normal la plupart du temps.», avait-il déclaré à l’époque.

Matt Damon et sa femme. Photo : (Getty)



Qui plus est, cela lui convient parfaitement aujourd’hui puisque sa femme, l’Argentine Luciana Barrosso, n’a rien à voir avec le show business. Ils se sont rencontrés dans un bar de Miami, où elle était barman et il y a passé une nuit pour célébrer la fin du tournage de Collé a vous. Et, à la suite de cet amour si pur et loin des caméras, quatre filles sont nées : Stella, Gia, Isabella et Alexia.

Bien qu’il soit à noter que la dernière, Alexia, est la fille de Barrosso, mais Matt Damon Il a décidé de l’adopter dès qu’il a épousé sa femme.