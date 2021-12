Où voir Al Morir la matinee, un joyau d’horreur uruguayen

Depuis le 3 décembre dernier et jusqu’à ce dimanche, à Buenos Aires, Argentine le festival du film a lieu Rouge sang, dédié au cinéma de genre. Parmi ses sections se trouve celle des réapparitions, où sont lancés des titres qui ont eu une première commerciale dans l’année, tous disponibles pour voir virtuellement et sans payer jusqu’à la conclusion de l’événement. Parmi eux, apparaît un film d’Uruguay, qui ces dernières années avait un autre joyau de la terreur comme Ne respire pas, à partir de Fede Alvarez.

Il s’agit de Quand la matinée est morte, un film que tous les amoureux du genre slasher voudront voir. Dirigée par Maximiliano Contenti, montre un meurtrier complètement dérangé qui profite d’un jour de pluie à Montevideo pour entrer dans un cinéma, enfermer les personnes présentes et commencer à les tuer une à une de la manière la plus violente (et graphique) qu’on puisse imaginer. Dans sa distribution figurent des acteurs tels que Luciana Grasso, Juliette Spinelli, Ricardo Islas Oui Franco Duran.

Avec des ressources très bien utilisées, le film de Contenu parvient à transmettre la tension tout au long de son heure et demie, à la fois pour la grande composition musicale de Hernán González selon la photo de Benjamin Silva. Toutes les séquences de violences sont très bien réalisées et donnent envie au spectateur de ne rencontrer à aucun moment ce psychopathe qui, sans une seule ligne de dialogue tout au long du film, transmet cette peur vécue plus d’une fois à cause de michael myers dans Halloween.

Qui veut voir Quand la matinée est morte Vous pouvez profiter du fait que la production est accessible virtuellement jusqu’à ce dimanche 13 décembre sur la page Vivons la culture de la ville de Buenos Aires. Là, vous pouvez également profiter d’autres grands titres tels que Seul, Le panéliste, Le dernier zombie ou Le parc à ferraille.

Vous n’avez toujours pas vu Don’t Breathe?

Si vous êtes arrivé jusqu’ici et que vous vous demandez toujours de quoi nous parlions lorsque nous avons mentionné Ne respire pas, nous vous disons ce que cette grande production de Fede Alvarez que pouvez-vous trouver dans Netflix. L’histoire est centrée sur un groupe d’adolescents qui décident de s’introduire par effraction dans une maison où vivait un aveugle. Habitués à entrer dans les maisons et à repartir avec leurs affaires, cette tâche semblait tout à fait aisée. Pourtant, les choses vont bientôt dérailler dans cette production qui promet bien des surprises.

