Bedrock: de quoi parle la nouvelle série animée dérivée de The Flintstones

La nouvelle série animée dérivée du célèbre dessin animé » vient d’être dévoilée.Les Pierrafeu ». La compagnie renard commandé un épisode pilote de »Bedrock », une série pour adultes qui mettra en vedette Elizabeth Banks en tant que réalisateur et producteur exécutif.

De plus, Bank participera au casting de la série en tant que fille de Fred et Wilma Flintstone, Pebbles, qui comprend également Stephen Root en tant que Fred, Amy Sedaris en tant que Velma, Nicole Byer en tant que Betty, Joe Lo Trulio en tant que Pablo Marmol et Manny Jacinto. comme Bam Bam.

» Bedrock » a été initialement annoncé en 2019, mais ce n’est qu’en 2021 qu’il a été confirmé que Banks dirigerait la nouvelle série. L’histoire se concentrera sur la famille Flintstones deux décennies après celle vue dans le dessin animé original, avec Peter sur le point de prendre sa retraite et Pebbles, maintenant âgé de 20 ans, sur le point de commencer sa propre carrière. La série verra la transition des Flintstones de l’âge de pierre à l’âge du bronze, devant faire face à la modernité de la transition.

Produit par Animation Warner Bros. et Fox Entertainment, » Bedrock » sera co-écrit et co-produit par Lindsay Kerns et Lon Zimmet. L’épisode pilote sera écrit par Kerns. « Bien avant les Simpsons et Springfield, les Griffins et Quahogs ou même lorsque les Belchers ont commencé à servir des hamburgers sur Ocean Avenue, il y avait les Flintstones et Bedrock », a déclaré le président de Fox Entertainment, Michael Thorn, dans un communiqué de 2021.

« Son empreinte sur l’univers de l’animation est indéniable et l’idée de l’adapter au public d’aujourd’hui est un défi que nous, à la Fox, sommes impatients de relever avec Warner Bros., Elizabeth et Lindsay. Pas vraiment de pression », a-t-il poursuivi. racontant à Thorn l’héritage du dessin animé créé par Hanna-Barbera.

»The Flintstones » a été la première série animée all-star aux États-Unis, diffusée pour la première fois sur ABC de 1960 à 1966. Fox et le créateur de »Family Guy » Seth McFarlane ont tenté de redémarrer la franchise en 2011, bien que le spectacle a été repoussé à 2012 puis annulé.

Maintenant, »Bedrock » rejoint le catalogue de projets d’animation de Fox, y compris »Krapopolis, » »The Simpsons, » »Family Guy » et »Bob’s Burgers, » qui sont aussi ils ont été récemment rénovés pour saisons supplémentaires.

»Bedrock » n’a pas encore de date de sortie officielle.