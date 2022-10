Retraits Netflix : tout ce que vous ne pourrez plus voir dans le reste d’octobre 2022

in

Netflix se prépare à continuer à retirer du contenu de son catalogue et nous vous expliquons ici en détail lesquels et à quel jour ils ne seront plus disponibles. Revoyez la liste !

©NetflixRetraits Netflix : tout ce que vous ne pourrez plus voir dans le reste d’octobre 2022.

Octobre pourrait être un tournant pour le service de streaming Netflix jusqu’à présent cette année, puisque le troisième rapport sera vu qui démontrera le résultat de l’entreprise de juillet à septembre. Un rapport complet y est attendu sur le nombre d’abonnés perdus ou récupérés, bien qu’il s’agisse très probablement de la première option avec les mouvements constants qui se sont produits et l’abandon du catalogue qui se poursuit semaine après semaine.

Il est vrai que le succès mondial de L’histoire de Jeffrey Dahmer Cela peut signifier un coup positif, mais dans l’ensemble, les téléspectateurs reconnaissent qu’il y a eu une baisse de qualité dans les productions, ajoutée à l’augmentation des prix. Compte tenu de cela, ils travaillent énergiquement pour offrir le meilleur en termes de séries et de films, mais ils ont également lancé une plateforme avec de la publicité à moindre coût et des nouvelles sont attendues à cet égard.

Bien que cette situation secoue l’entreprise, la réalité est que les utilisateurs déterminent leur séjour en fonction de ce qu’ils trouvent dans la bibliothèque de titres. Malheureusement pour eux, ces dernières années, il y a eu des retraits de sagas douloureuses du catalogue en raison du refus de renouveler les contrats pour leur distribution, car ce sont des sociétés de production qui ont aujourd’hui déjà leur propre streaming. Cette tendance se poursuivra dans le reste du mois d’octobre et nous vous apportons ici le contenu que vous ne verrez plus.

+ Retraits de Netflix dans le reste d’octobre 2022

16 OCTOBRE

– Changement radical | Film documentaire

19 OCTOBRE

– Le planificateur de mariage | Film

20 OCTOBRE

– Shopkins : style sauvage | Film

22 OCTOBRE

– Résultats | Film

23 OCTOBRE

– Bosquet de la pruche | Série

– Le prince et moi | Film

25 OCTOBRE

– Ronnie Coleman : Le Roi | Film documentaire

26 OCTOBRE

– Étrange Météor | Film

28 OCTOBRE

– La grande illusion | réalité

29 OCTOBRE

– La vengeance parfaite | Film

30 OCTOBRE

– FPS-18 | Film

LE 31 OCTOBRE

-Cold Harbour | Film

– Quel Lion ? | Film

– La face B : la photographie de portrait d’Elsa Dorfman | Film documentaire

