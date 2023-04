L’Extorsion : un grand thriller argentin à ne pas perdre dans les salles

pas de spoilers

Ce jeudi, un nouveau film avec Guillermo Francella et Pablo Rago sortira. Réalisé par Martino Zaidelis.

©Warner Bros.L’Extorsion.

Demain une nouvelle production de Images de Warner Bros. et HBO Max: L’extorsion. Les stars du cinéma Pablo Rago, Guillermo Francella et Andrea Frigerioavec la participation de personnalités telles que Guillermo Arengo et Alberto Ajaka. Le studio a beaucoup investi dans ce film, qui a même nécessité la fermeture d’une partie des aéroports d’Ezeiza (Argentine) et de Barajas (Espagne) pour le tournage.

L’extorsion suivant Alexandre, un pilote aéronautique expérimenté qui cache un secret médical qui pourrait signifier sa retraite immédiate. Les services de renseignement le découvrent et l’extorquent en exigeant qu’il transporte une mystérieuse cargaison de Buenos Aires à Madrid sans se poser de questions. La mission se complique lorsque Alexandre il se méfie de la véritable nature de sa cargaison.

Tout le suspense de construction dans L’extorsion ça marche excellemment. Les éléments de thriller sont parfaitement dosés et l’intrigue d’espionnage et d’abus de pouvoir est savamment construite. Le rythme constant tient le spectateur en haleine du début à la fin du long métrage.

Bien que la précision mécanique de l’histoire s’estompe un peu vers la fin, le film reste une production incontournable. L’extorsion C’est un pari sur le cinéma national qui marche très bien et nous tient en haleine pendant près de deux heures, avec une belle démonstration d’art et de photographie. A voir au cinéma.

+Quand pourra-t-on voir The Extortion en streaming

HBO Max sera la plate-forme qui ajoutera à L’extorsionle dernier film mettant en vedette Guillaume Francellaà votre catalogue de streaming. Bien que la date d’arrivée exacte n’ait pas encore été confirmée, le film devrait être présenté en première sur la plateforme après avoir terminé une fenêtre de 6 à 7 semaines, selon ce que les acteurs eux-mêmes ont commenté lors de l’avant-première ce mardi.

