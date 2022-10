Explication : pourquoi une nouvelle action en justice ciblant Google et YouTube peut potentiellement changer Internet pour toujours

12 octobre 2022 14:19:11 IST

Les législateurs ont souvent débattu de la question de savoir si les plateformes de médias sociaux et les agrégateurs de résultats de recherche devraient être tenus responsables du contenu répréhensible que les utilisateurs publient, qui est ensuite recommandé à différents utilisateurs par un algorithme, en fonction de l’intérêt de l’utilisateur.

La Cour suprême des États-Unis d’Amérique va maintenant examiner une affaire contre Google, ce qui pourrait régler le débat et potentiellement changer Internet pour toujours.

Gonzalez c. Google – Quelle est l’affaire ?

La Cour suprême des États-Unis va entendre l’affaire Gonzalez c. Google. L’affaire a été déposée par les parents de Nohemi Gonzalez, qui a été tué lors de l’attaque de l’Etat islamique en 2015 à Paris.

La famille de Gonzalez poursuit Google, affirmant que YouTube, qui appartient à Google, a violé la loi antiterroriste lorsque son algorithme a recommandé des vidéos ISIS à d’autres utilisateurs. La plainte indique que YouTube héberge non seulement des vidéos utilisées par l’Etat islamique pour recruter des terroristes, mais recommande également ces vidéos aux utilisateurs, au lieu de les retirer conformément à leurs politiques de modération de contenu.

Une question compliquée

Google et plusieurs sociétés de médias sociaux ont également été poursuivis pour le contenu qu’ils hébergent sur leurs plateformes plus tôt. Cependant, ils ont demandé la protection en vertu de l’article 230 de la Communications Decency Act, qui stipule qu’aucun fournisseur de services informatiques « ne doit être traité comme l’éditeur ou l’orateur d’informations » publiées par un autre fournisseur de contenu, c’est-à-dire ses utilisateurs.

L’article 230 a été incorporé en raison d’une affaire de 1959, qui tenait un propriétaire de librairie responsable d’avoir en sa possession un livre illégal et ostracisé au motif qu’il était obscène. Le livre en question est un livre intitulé Sweeter Than Life, un roman érotique. Le propriétaire de la librairie a été condamné à 30 jours de prison pour possession du livre. Cependant, un avocat des libertés civiles a porté son affaire jusqu’à la Cour suprême, qui a jugé que la sanction violait le premier amendement.

Google et d’autres plateformes de médias sociaux ont dans plusieurs cas fait valoir qu’ils étaient comme la librairie qui vendait le livre, et non l’éditeur qui l’a imprimé. La plainte de la famille Gonzalez prévient cette affirmation en déclarant que non seulement YouTube et Google hébergent de telles vidéos sur leurs plateformes, mais qu’ils dirigent également les utilisateurs de leurs plateformes vers de telles vidéos en les recommandant à ces vidéos.

Les arguments que la Cour suprême des États-Unis entendra dans Gonzalez c. Google

Reynaldo Gonzalez, qui a intenté l’affaire, soutient que la responsabilité légale de toute plateforme devrait être limitée aux fonctions éditoriales traditionnelles telles que la publication, le retrait ou la modification du contenu. La recommandation de contenu ne fait cependant pas partie des fonctions éditoriales traditionnelles. Google, d’autre part, fait valoir que ses recommandations sont protégées en vertu de l’article 230 de la Communications Decency Act.

Google fait valoir que si le tribunal décide que les recommandations de YouTube ne peuvent pas être protégées de la responsabilité légale, l’article 230 serait lettre morte. Ils ont également fait valoir que la Cour ne devrait pas adopter à la légère une lecture de l’article 230 « qui menacerait les décisions organisationnelles fondamentales de l’Internet moderne ».

Les tribunaux de district et d’appel se sont tous deux rangés du côté de Google dans ce cas particulier. Cependant, d’autres cours d’appel ont statué en faveur de la responsabilité des entreprises technologiques pour les recommandations.

Que se passe-t-il si Google perd Gonzalez contre Google ?

Dans le cas où Google gagne le procès, rien ne change. Cependant, si Google perd l’affaire, les ramifications peuvent être énormes.

Google, YouTube et plusieurs plateformes de médias sociaux ont souvent cité l’article 230 et ses principes fondamentaux dans des poursuites judiciaires où ils ont été arrêtés pour le contenu qu’ils hébergent. Cela leur a également permis de déclarer timidement que l’algorithme pousse certains types de contenu et que l’algorithme n’a aucun biais, et considère principalement ce avec quoi les gens interagissent. Si Google perd le procès, les plateformes de médias sociaux ne pourront plus invoquer la section 230. De plus, elles seront tenues responsables non seulement du contenu qu’elles hébergent mais aussi du contenu recommandé par leurs algorithmes.

Cela sera probablement suivi d’une avalanche de poursuites, non seulement contre Google, mais contre Twitter, Meta et plusieurs autres plateformes numériques. Même si les plateformes technologiques essaient de régler chaque affaire déposée contre elles, le paiement total sera énorme.

Selon toute vraisemblance, non seulement cela obligera les plates-formes technologiques telles qu’Instagram, YouTube et Facebook à modifier la façon dont leurs algorithmes recommandent le contenu, mais il y a de très bonnes chances que nous voyions des recommandations au total. De plus, il y aura également des changements importants dans les pratiques de référencement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂