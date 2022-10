Films qui ont mis fin à la carrière de ces acteurs

célébrités

Ces films semblaient être de bonnes idées sur papier, mais une fois qu’ils ont été portés au grand écran, ils ont brisé la carrière de leurs protagonistes.

Hollywood peut souvent être ambitieux. Et dans cette ambition, il y a la genèse de l’échec, quand le projet en question peut peut-être se démarquer dans le format scénaristique, mais une fois porté au grand écran c’est un fiasco qui ne convainc pas le grand public et finit par être une perte d’argent pour le studio et pire encore une stigmatisation inattaquable pour les acteurs qui ont prêté leur corps à ces histoires.

Les noms propres importants dont la carrière est en plein essor pourraient bien tomber dans ce genre de situation. Cela s’est produit dans le passé et cela se reproduira dans le futur. Personne n’est exempté de jouer dans un film suffisamment mauvais pour que la carrière professionnelle de cet acteur, dans ce cas une hypothèse, soit gravement endommagée pour la raison que le film en question est considéré. Cette chose que nous voulons tous éviter : un échec !

+Films qui ont ruiné les carrières d’acteur

-Jumper et Hayden Christensen

David est un jeune homme qui a la capacité de se téléporter n’importe où dans le monde qu’il veut et qui est poursuivi par Roland et une agence gouvernementale qui combat son espèce depuis longtemps. Tous les proches de ce jeune homme sont en danger dans ce thriller de science-fiction mettant en vedette Hayden Christensen qui venait de guerres des étoiles avec beaucoup d’illusions. sauteur dans Tomates pourries Il a un taux d’acceptation de 15% des critiques et de 44% du public.

-Waterworld et Kevin Costner

Les calottes polaires ont fondu et la terre est recouverte d’eau. Les personnes restantes parcourent les mers en quête de survie. Il existe plusieurs sociétés différentes. Le marin change son existence habituelle et solitaire et doit s’occuper d’une femme et d’une fille tout en étant persécuté par les forces maléfiques du diacre. Protagonisée par Kévin Costner qui était une figure dans les années 90 avec des tubes comme Le garde du corps. monde de l’eau dans Tomates pourries il a 45% des critiques et 43% des gens.

-Battlefield Earth et John Travolta

Nous sommes en l’an 3000 et la Terre est entre les mains de la race extraterrestre des psychlos. L’humanité est asservie par ces tyrans assoiffés d’or, qui ignorent que leurs hommes-animaux sont sur le point de déclencher une rébellion. La bande est influencée par le scientologie à partir duquel John Travolta ça fait partie. Bien que l’acteur ait rebondi avec le temps, ce fut un coup dur pour sa carrière à Hollywood avec un film qui en Tomates pourries enregistre 3% des critiques et un autre maigre 12% du public.

