Duke Nukem Fan Art imagine John Cena comme le héros de l’action Wisecracking

L’action en direct Duc Nukem Le film a peut-être échoué dans l’enfer du développement, mais de nombreux fans espèrent toujours le voir enfin se concrétiser. En raison de sa ressemblance physique avec le personnage du jeu vidéo, John Cena a longtemps été considéré par beaucoup comme un choix parfait pour le rôle. En 2018, il a été rapporté que Cena jouerait effectivement Duke dans un film pour Paramount Pictures et Platinum Dunes, mais sans mise à jour significative sur ses progrès depuis.

Tout le monde n’a pas oublié ce projet. Un fan a supplié l’artiste numérique BossLogic de publier des illustrations de Cena dans un Duc Nukem film pour prouver à quel point il serait excellent en tant que personnage. BossLogic semble d’accord comme l’artiste l’a obligé en postant une maquette d’affiche du défait Duc Nukem film. Il ressemble très certainement à la pièce comme vous pouvez le voir en regardant la fausse affiche.

Duke Nukem apparaît dans les jeux vidéo depuis trois décennies. Son aventure la plus populaire est venue dans le jeu vidéo de 1996 Duc Nukem 3D, l’un des jeux les plus mémorables de son époque. De nombreuses suites arriveront sur diverses consoles au cours des années à venir, culminant avec Duke Nukem 3D : Tournée mondiale en 2016. Compte tenu de son nom et du fait qu’il est un cliché ambulant d’un héros de film d’action, Duke Nukem semble se prêter bien à un film de pop-corn amusant.

« Je pense que c’est l’attachement direct et je suis très honoré d’y être attaché, mais c’est une franchise très fragile », a déclaré Cena à Screen Rant en 2018, faisant référence à son casting rapporté. « C’était celui qui était très spécifique à la chronologie, c’est-à-dire les années 1990 jusqu’à la garde. Donc, encore une fois, cela reflète l’histoire. L’histoire doit venir en balles mortes, mec. Comme si elle devait être racontée correctement, racontée dans un sens acceptable pour cette génération, que vous marchez sur des coquilles d’œufs… vous ne pouvez pas ne pas être Duke Nukem, mais vous ne pouvez pas faire le mauvais choix… alors je suis… quelle bénédiction pour être attaché à ça, un nom comme ça, et j’espère juste que le développement rendra justice à la franchise. »

John Cena a trouvé un autre rôle principal dans Peacemaker de HBO Max





Nous ne verrons peut-être jamais John Cena dans le rôle de Duke Nukem, mais l’acteur et superstar de la WWE a rencontré un grand succès dans le DCEU. Il a fait ses débuts en tant que personnage de Peacemaker dans La brigade suicide et était le seul personnage (du moins jusqu’à présent) à avoir reçu sa propre série dérivée sur HBO Max en conséquence. L’émission a récemment commencé à être diffusée et James Gunn et Cena ont tous deux taquiné les futures saisons de l’émission si Warner Bros. veut les faire.

John Cena reviendra probablement aussi dans Rapide 10 après avoir fait son Rapide furieux débuts dans F9. L’acteur a récemment déclaré : « Je peux vous dire ceci : vous ne me verrez probablement pas dans Rapide 10 habillé comme [Peacemaker], mais j’espère vraiment que tu me verras dans Rapide 10. Je sais qu’ils se préparent pour la production et je n’aimerais rien de plus que de revenir dans la franchise. Je suis moi-même un grand fan.





Pacificateur est maintenant diffusé sur HBO Max.





