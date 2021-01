Rege-Jean Page et Phoebe Dynevor sortent-ils ensemble? Les stars de ‘Bridgerton’ répondent aux rumeurs de rencontres

Rege-Jean Page et Phoebe Dynevor sortent-ils ensemble?

Rege-Jean Page et Phoebe Dynevor jouent le premier couple de Bridgerton mais la paire sort-elle hors de l’écran?

N’espérez pas, il semble que la seule fois où nous verrons ces deux amoureux l’un de l’autre, c’est lorsqu’ils incarnent le duc de Hastings, Simon Basset et Daphne Bridgerton.

Rege-Jean Page, qui joue le duc, a rapidement mis fin aux rumeurs selon lesquelles il sortait avec Phoebe Dynevor.

Beaucoup Bridgerton les fans commençaient à spéculer sur le fait que la chimie entre Page et Dynevor était trop bonne pour être simplement d’acteur – mais il s’avère que ces deux-là sont vraiment très bons dans leur travail.

L’acteur de 31 ans a déclaré à un intervieweur: «Je pense que tout ce que vous devez savoir est devant la caméra», en réponse à une question sur une possible romance hors écran.

Page a poursuivi en précisant que le Bridgerton les scripts avaient permis aux co-stars de forger une romance crédible même si leur relation hors écran est strictement professionnelle.

« C’est pourquoi nous l’avons présenté si joliment pour vous. Toutes les étincelles qui se sont envolées des magnifiques scripts qui nous ont été remis, et je pense donc que le matériel scénarisé brillant est plus que suffisant. »

Heureusement, ces deux-là sont capables de plaisanter sur ces rumeurs de rencontres.

Lorsque Phoebe a rejoint l’interview par appel vidéo depuis un autre endroit, Rege a plaisanté en disant que le couple était secrètement au même endroit, « jouant au foot ».

Bridgerton, un drame de l’époque de la Régence basé sur les romans les plus vendus de Julia Quinn, a été un énorme succès sur Netflix.

Il suit la vie et les activités romantiques des familles de la haute société britannique, racontées par la chroniqueuse à potins Lady Whistledown, exprimée par Julie Andrews.

Le monde compétitif de Regency London a captivé le public des deux côtés de l’étang.

Après ses débuts le 25 décembre, elle est rapidement devenue l’une des séries originales les plus vues sur Netflix.

Connu pour ses scènes racées et ses paysages époustouflants, les fans anticipent déjà avec impatience une deuxième saison et même si aucun détail n’a été confirmé, il est probable que nous obtiendrons quelques saisons supplémentaires de la série de livres en 9 parties.

La série a été produite par la société de production de Shona Rhimes, Shondaland, ce qui, selon Dynevor, était l’une des raisons pour lesquelles elle était attirée par le rôle.

«Je savais que les femmes allaient avoir une réelle liberté d’action», dit-elle. « Elles n’allaient pas être, tu sais, des femmes timides … alors c’était ça qui m’excitait vraiment. »

Shonda Rhimes est surtout connue pour produire Grey’s Anatomy, cabinet privé, et Scandale qui ne manquent jamais d’avoir de forts personnages féminins. Rege-Jean Page et Phoebe Dynevor ont volé des cœurs dans leurs représentations du duc maussade et de l’adorable Daphné, il n’est donc pas surprenant que beaucoup espéraient que le couple était un vrai couple.

Et bien que cela semble hors de propos pour le moment, au moins nous avons encore le duc et Daphné à vivre par procuration!

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle a une passion pour la culture pop et la justice sociale. Attrapez-la en train de couvrir des sujets d’actualité, des divertissements et des nouvelles.