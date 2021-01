L’épouse de Josh Hawley: Qui est Erin Morrow Hawley?

Les élections de mi-mandat de 2018 ont provoqué des bouleversements dans tout le pays, en particulier pour les démocrates lorsque Claire McCaskill a perdu son siège au profit du sénateur américain sortant Josh Hawley.

Il était auparavant procureur général du Missouri et a officiellement pris ses fonctions en janvier 2019.

Conservateur, il est un partisan majeur du président, et est contre un contrôle sensé des armes à feu, a voté pour abroger et remplacer l’ACA, s’oppose à l’avortement et au mariage homosexuel, et a même déclaré que la traite des êtres humains est le résultat direct de la révolution sexuelle des femmes en les années 60.

Maintenant, après son soutien continu à Donald Trump pendant et après les horribles émeutes du Capitole qui ont eu lieu à Washington le 6 janvier, les gens du monde entier appellent à sa démission immédiate. Cependant, il y a encore au moins une personne dans le coin de Hawley, et c’est sa femme, Erin Morrow Hawley.

Qui est la femme de Josh Hawley, Erin Morrow Hawley?

Elle a deux diplômes.

Erin a obtenu son baccalauréat de la Texas A&M University et a ensuite obtenu son diplôme en droit de la Yale Law School. Elle a fait partie du Yale Law Journal pendant son séjour à l’université.

Elle est professeur de droit.

Erin Marrow Hawley est actuellement Senior Legal fellow au Independent Women’s Law Center.

Auparavant, elle a été professeur agrégé de droit à l’Université du Missouri, où elle a enseigné le litige constitutionnel, l’impôt fédéral sur le revenu, la politique fiscale et le droit agricole. Elle a également publié de nombreux écrits sur l’Independent Women’s Forum.

Ses parents étaient des éleveurs.

Ses parents, qui résident au Nouveau-Mexique, sont des éleveurs de cinquième génération. Pendant la campagne de Hawley, cela lui a permis de parler beaucoup plus facilement avec les agriculteurs et les éleveurs.

Ils ont deux enfants.

Le couple est parent de deux jeunes fils, Elijah et Blaise. Peu de temps avant les élections de mi-mandat en 2018, ils ont célébré le sixième anniversaire d’Elie.

Elle a une vaste expérience juridique.

Avant de devenir professeur de droit, Hawley a été commis au poste de juge en chef John Roberts de la Cour suprême des États-Unis. Elle a également été commis pour le juge J. Harvie Wilkinson III de la Cour d’appel des États-Unis. De plus, elle a également été avocate du procureur général Michael Mukasey au ministère de la Justice.

Josh Hawley a été critiqué pour son soutien continu à Donald Trump pendant et après les émeutes du Capitole.

Josh Hawley a récemment attiré l’attention nationale après être devenu le premier sénateur à annoncer qu’il s’opposerait au décompte des votes du collège électoral. Il a avancé avec son plan après les émeutes de Captiol le 6 janvier, et a même commencé à collecter des fonds pour sa «cause» pendant les émeutes.

Une partie du message texte de la collecte de fonds de Hawley disait: « Salut, je suis Josh Hawley. Je mène la charge pour lutter pour des élections libres et justes », alors que les émeutiers ont pris d’assaut le Capitole. Cinq personnes sont mortes des suites des émeutes.

Selon les rapports, les plus grands journaux de son État d’origine, le Missouri, l’ont appelé à démissionner. Il aurait perdu un contrat de livre, et les républicains et les démocrates le condamnent pour sa position controversée sur les résultats des élections, et aussi pour avoir répété les mensonges que Trump a nourris au peuple américain à propos des élections depuis novembre.

