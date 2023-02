Outer Banks marque un renouvellement précoce de la saison 4 sur Netflix

Fans de l’émission Netflix Banques extérieures ont reçu des nouvelles fantastiques en attendant la prochaine première de la troisième saison. À Huntington Beach, en Californie, Netflix avait organisé un événement de fans surnommé Poguelandia, et les fans ont eu droit à des apparitions des membres de la distribution Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Carlacia Grant (Cleo), Rudy Pankow (JJ), Austin North (Topper) et Drew Starkey (Rafe). En direct sur scène, le casting a surpris tout le monde en leur faisant savoir d’abord que Netflix avait déjà renouvelé Banques extérieures pour la saison 4.





« Voir Poguelandia prendre vie n’était rien de moins que spectaculaire », déclarent les co-créateurs et showrunners de la série, Jonas Pate, Josoh Pate et Shannon Burke, dans un communiqué. « Les Pogues vivent l’aventure d’une vie, et nous obtenons maintenant pour tracer plus de rebondissements alors que la balade se poursuit dans la saison 4 de Banques extérieures. Merci à Netflix, à notre distribution et aux incroyables fans qui ont contribué à ce que cela se produise.

Netflix a vanté la popularité de l’émission comme une décision pour le renouvellement. Banques extérieures a occupé la première place du Top 10 des émissions en anglais de Netflix pendant quatre semaines après le lancement de sa deuxième saison en 2021. Il est resté dans le Top 10 pendant six semaines, atteignant le Top 10 dans 74 pays au total.





En plus des membres de la distribution susmentionnés, Banques extérieures met également en vedette Charles Esten (Ward Cameron), Bullen Moss (Shoupe), Julia Antonelli (Wheezie Cameron), Caroline Arapoglou (Rose Cameron), E. Roger Mitchell (Heyward), Charles Halford (Big John), Elizabeth Mitchell (Limbrey), et Andy McQueen (Carlos Singh).

Une description officielle de la prochaine saison 3 est la suivante:

Après avoir perdu l’or et fui les Outer Banks, la saison 3 trouve les Pogues échoués sur une île déserte qui, pendant un bref instant, ressemble à une maison idyllique. Officiellement considérée comme « Poguelandia », les nouveaux résidents de l’île passent leurs journées à pêcher, nager et se délecter du style de vie insouciant de leur habitation temporaire. Mais les choses tournent rapidement au sud pour John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ et Cleo lorsqu’ils se retrouvent à nouveau pris dans une course au trésor, courant littéralement pour sauver leur vie. Ils sont fauchés et loin de chez eux, ils ne peuvent faire confiance à personne, Ward et Rafe ont faim de vengeance, et il y a un Don des Caraïbes impitoyable qui ne reculera devant rien pour trouver la prime. Le trésor a-t-il jamais été à leur portée ? Ou était-ce un piège pour les arrêter une fois pour toutes ? Quoi qu’il en soit, ce sont les Pogues contre le monde – et la seule issue est ensemble.

Les deux premières saisons de Banques extérieures sont diffusés sur Netflix tandis que la saison 3 devrait être diffusée le jeudi 23 février. La saison 4 n’a pas encore de date de diffusion.