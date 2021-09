Kristen Stewart devrait décrocher sa première nomination aux Oscars en jouant Diana dans Spencer

Kristen Stewart est l’une des favorites du bookmaker pour remporter l’Oscar de la meilleure actrice en 2022.

Kristen Stewart semble prête à remporter sa première nomination aux Oscars sur la base des premières critiques de sa performance dans Spencer.

Kristen Stewart est peut-être mieux connue pour avoir joué Bella dans le crépuscule franchise mais, depuis lors, la femme de 31 ans s’est fait un nom comme l’une des actrices les plus intéressantes de sa génération. Qu’elle joue dans des films à gros budget comme les anges de Charlie, des thrillers indépendants comme Acheteur personnel, ou des comédies romantiques de vacances comme La saison la plus heureuse, Kristen vole toujours la vedette.

Maintenant, Kristen pourrait être en lice pour le succès des Oscars grâce à son dernier rôle en tant que princesse Diana dans le biopic Spencer.

Kristen Stewart devrait remporter la première nomination aux Oscars en jouant Diana dans Spencer. Image : FilmNation Entertainment

Spencer est un drame de Pablo Larraín basé sur la vie de la princesse Diana et sa décision de mettre fin à son mariage avec le prince Charles et de quitter la famille royale. Les premières critiques ont loué la performance de Kristen et laissé entendre qu’elle pourrait avoir une chance non seulement d’obtenir sa première nomination aux Oscars, mais aussi de remporter le prix de la meilleure actrice lors de la cérémonie.

Robbie Collin du Daily Telegraph a écrit : « Stewart – qui sera instantanément et à juste titre récompensé pour cela – navigue sur ce terrain périlleux avec une maîtrise totale, en obtenant la voix et les manières justes ». Pendant ce temps, Joey Magidson de Awards Radar a ajouté: « Kristen Stewart mérite de remporter l’Oscar de la meilleure actrice, point final. En disparaissant dans le rôle de Diana, il n’y a pas un moment dans Spencer où vous voyez Stewart. C’est seulement la princesse Du pays de Galles. »

Le film a également reçu une ovation debout de trois minutes après sa première au Festival de Cannes 2021 et, maintenant que la bande-annonce officielle est sortie, les gens semblent être d’accord pour dire que Kristen pourrait véritablement remporter son premier Oscar l’année prochaine. Un fan a tweeté : « L’oscar de Kristen Stewart est en train d’être gravé au moment où nous parlons ».

Spencer fait ses débuts dans les cinémas du monde entier le 5 novembre. Nous avons hâte de le voir.

Qu’est-ce que tu penses? Kristen pourrait-elle gagner un Oscar ?

